Šiemet vadovais įsidarbino 4,9 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų, specialistais – 22,6 tūkst., jaunesniaisiais specialistais arba technikais – 8,7 tūkst. Tarp jų – pardavimo ir rinkodaros vadybininkai, administratoriai, finansų analitikai, pedagogai, personalo, slaugos specialistai, gydytojai, socialiniai darbuotojai ir kt.
Palyginti su ankstesniais metais, šiemet daugiau įsidarbino inžinerijos specialistų ir technikų, atitinkamai – 2,3 tūkst. ir 1,9 tūkst. Tinkamą darbą rado 1,7 tūkst. informacinių technologijų specialistų ir dar keli šimtai šios srities technikų.
Visgi ypatingo dėmesio reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų paieška specifinėse veiklos srityse, pavyzdžiui, kai lazerinių technologijų bendrovei reikia programuotojo, gamybos įmonei – finansų direktoriaus ar finansų įstaigai – duomenų inžinieriaus. Tokiais atvejais svarbu ne tik surasti potencialius kandidatus, bet ir įvertinti, ar jie atitinka konkrečius verslo poreikius.
Specializuotą darbuotojų paiešką Užimtumo tarnyboje vykdo Aukštos kvalifikacijos atrankų skyrius, kuris bendradarbiauja su inžinerinės pramonės, energetikos, gyvybės mokslų, finansų, technologijų ir kitų sektorių darbdaviais. Per pirmus tris šių metų ketvirčius Aukštos kvalifikacijos darbuotojų atrankos komanda vykdė 797 atrankas, įdarbino 119 aukštos kvalifikacijos darbuotojų, tarp kurių buvo ir neregistruotų Užimtumo tarnyboje.
„Sudėtingose atrankose svarbiausia ne kandidatų kiekis, o kokybė, jų kompetencijų atitikimas darbdavio poreikiams. Kandidatą vertiname ne tik pagal jo turimą patirtį ir išsilavinimą, bet ir kokius procesus žmogus išmano, su kokiomis technologijomis dirbo ir kokias atsakomybes prisiėmė. Darbdaviams pristatome kandidatus, kurių tinkamumą pozicijai galime pagrįsti”, – teigė specializuotą darbuotojų paiešką vykdančio Aukštos kvalifikacijos atrankų skyriaus vedėja Daiva Kniežienė.
Nuo specialistų paieškos iki vadovų komandos formavimo
Užimtumo tarnybos pagalba naudojasi skirtingų sektorių bei įvairaus dydžio įmonės.
Pavyzdžiui, „HAWE Lithuania“ vykdytos gamybos planuotojo ir procesų inžinieriaus atrankos, „Staticus“ – gamybinio projektavimo inžinieriaus konstruktoriaus paieška, gynybos pramonės įmonei „Kovo ARMOR” – gamybos vadovo atranka.
Platesnio bendradarbiavimo pavyzdys – „Evertis Lithuania“, kuriai ieškota gamybos, finansų, kokybės, techninės priežiūros ir logistikos vadovų, taip pat IT bei darbuotojų saugos specialistų.
Pasak D.Kniežienės, ieškant kelių skirtingų sričių vadovų svarbu ne tik rasti kiekvienai pozicijai tinkamą žmogų, bet ir matyti bendrą organizacijos struktūros vaizdą: „Kandidato patirtis turi ne tik atitikti reikalavimus, bet ir atliepti įmonės veiklos etapą, komandos poreikius bei laukiančius iššūkius. Tai ypač svarbu formuojant naujas komandas.“
Kompetencijų paieška peržengia sektorių ribas
Technologinių kompetencijų reikia ne tik IT įmonėms. Užimtumo tarnyba Nacionaliniam plėtros bankui ILTE padėjo ieškoti IT analitiko, duomenų inžinieriaus, IT sprendimų architekto, IT saugos specialisto ir dirbtinio intelekto bei integracijų skyriaus vadovo ir kitų specialistų.
Gyvybės mokslų srityje veikiančiai „Viltechmeda“ ieškota programinės įrangos kokybės užtikrinimo inžinieriaus, lazerinių technologijų bendrovei „Light Conversion“ – inžinieriaus programuotojo, programinės įrangos kūrėjo, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ – biotechnologų, chemikų ir kokybės kontrolės specialistų.
D.Kniežienės teigimu, tokios paieškos atveria daugiau galimybių darbo ieškantiems žmonėms, nes jų turimos kompetencijos gali būti pritaikomos skirtinguose sektoriuose: „Darbdavių poreikiai rodo, kad profesinės kompetencijos vis dažniau peržengia įprastas sektorių ribas. IT specialistų reikia ne tik technologijų įmonėms, bet ir finansų bei gamybos organizacijoms, o inžinerinė patirtis gali būti pritaikoma energetikoje, gyvybės moksluose ar gynybos pramonėje.
„Darbdaviams rekomenduojame kandidatus, kurie geriausiai atitinka konkrečios pozicijos reikalavimus. Taip įmonės gali daugiau dėmesio skirti tinkamiausio kandidato pasirinkimui, o kandidatai gauna galimybę būti pastebėti darbdavių, kurių pasiūlymų galbūt net nesvarstė,“ – pabrėžė ji.
Lapkričio 1 d. Užimtumo tarnyboje buvo registruota 34 tūkst. klientų, kurie pageidauja dirbti vadovais (4,9 tūkst.), specialistais (18 tūkst.), technikais ir jaunaisiais specialistais (11 tūkst.).