„Gal galima surengti klausymus dėl alimentų išieškojimo problemos, nes turime suprasti, dėl ko tai stringa, kas apsunkina tokių skolų išieškojimą“,– siūlė Seimo TTK narė Agnė Širinskienė.
Parlamentarė taip pat norėtų gauti išsamią Europos valstybių apžvalgą, kurioje būtų ištirta kitų šalių praktika, taikomi ribojimai ir jų efektyvumas.
Seimo TTK vicepirmininkas Vitalijus Gailius irgi norėtų išsiaiškinti, kodėl šiuo metu alimentų nemokantiems tėvams retai taikomos galiojančios baudžiamosios priemonės.
„Kur problema? Kodėl nevyksta ikiteisminiai tyrimai ir vengiama taikyti represinį institutą?“ – svarstė jis.
Diskutuojant dėl siūlymo iš alimentų nemokančių tėvų atimti vairuotojo pažymėjimą, medžioklės bilietą ir kitas teises, klausymų dalyviai atkreipė dėmesį ir į naujas galimas sankcijas, pavyzdžiui, neleisti lošti kazino, lankytis prekybos centruose ar neišduoti paso.
„Jeigu skolininkas nėra nei žvejys, nei medžiotojas – tai jokio intereso šioje srityje toks žmogus neturi, bet jis, pavyzdžiui, lošia kazino. Ar niekam nekilo minčių, kad galima būtų kaip sankciją numatyti ir neleisti jam lošti kazino? Nors, ko gero, yra ir nelegalių būdų lošti. Kalbame apie interesų sritį, kurios apribojimas būtų skausmingas“, – svarstė Seimo TTK pirmininkas Julius Sabatauskas.
Jeigu ribojama teisė vagims ateiti į prekybos centrus, anot A. Širinskienės, gal būtų prasminga užuot draudus medžioti ir meškerioti, riboti patekimą į prekybos centrus?
„Tada nemokantis alimentų negalėtų pinigų išleisti“, – ironizavo parlamentarė.
J. Sabatauskas atkreipė dėmesį į būtinybę nustatyti siūlomų draudimų ir tam tikrų teisių atėmimo terminus, nes nėra begalinio draudimo vairuoti.
„Visoms taikomoms priemonėms amžino draudimo negali būti, nes susidursime su Žmogaus Teisių Teismo praktika“, – sakė jis.
Klausymuose dalyvavę ministerijų, vaikų teisių institucijų atstovai žadėjo palaikyti tokias priemones, kurios galėtų būti efektyviai įgyvendintos ir padėtų, kad pinigai kuo greičiau pasiektų vaikus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, vaikams nesumokėta išlaikymo suma šiuo metu siekia apie 244 mln. eurų, o išieškojimas vyksta 100 tūkst. vaikų.
ELTA primena, kad šių metų spalio mėnesį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė parlamento TTK tobulinti pavasario sesijoje pradėtas svarstyti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriuos priėmus, savo vaikams alimentų nemokantiems tėvams grėstų ne tik netekti vairuotojo pažymėjimo, bet ir kitų svarbių dokumentų – medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ir laikyti ginklą.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas taip pat pasiūlė iš specialistų ir politikų sudaryti darbo grupę, kuri ieškotų sprendimų dėl alimentų išieškojimo.
Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus pavasarį Seimui pateikta iniciatyva numato, kad vengiantiems vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo galėtų būti atimta teisė vairuoti automobilį, vidaus vandenų transporto priemones, teisę medžioti, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, laikyti ginklus medžioklei.
Šią iniciatyvą skeptiškai yra įvertinusi Vyriausybė. Savo nutarime ji pažymėjo, kad siūlymas riboti teisę žvejoti asmenims, nevykdantiems pareigos išlaikyti vaiką sistemiškai nederėtų su galiojančiu teisiniu reguliavimu, būtų neproporcingas, keltų abejonių dėl lygiateisiškumo, nes daliai asmenų teisė žvejoti yra užtikrinama nepriklausomai nuo leidimo įsigijimo.
Vyriausybės nuomone, siūlymas ANK įtvirtinti specialiosios teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklei atėmimą nedera su teisėkūros aiškumo bei sistemiškumo principais, nes tokio pobūdžio ribojimai turi būti nustatomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.
Galiojantis teisinis reguliavimas, anot ministrų kabineto, jau sudaro prielaidas nesuteikti asmeniui teisės medžioti (neišduoti medžiotojo bilieto), kai jis turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.