A. Costa planą pristatė šeštadienį, siekdamas suartinti dėl ilgalaikio finansavimo nesutariančių valstybių narių pozicijas. Pernai Europos Komisija siūlė 2 trln. eurų biudžetą.
„Tikiu, kad šis pasiūlymas gali priartinti mus prie galutinio susitarimo“, – spaudos konferencijoje Briuselyje sakė A. Costa.
Vokietijos kancleris Friedrich Merz pareiškė, kad bendra projekto apimtis tebėra per didelė. Prancūzijos prezidento biuras pasiūlymą pavadino nuviliančiu, ypač dėl paramos ūkininkams.
Kam būtų taikoma 3 proc. įmoka
Pagal projektą įmoka būtų taikoma bendrovėms, kurios viršija dvi metinės apyvartos ribas: 50 mln. eurų iš skaitmeninės veiklos ES ir 750 mln. eurų pasaulyje.
Europos Vadovų Tarybos dokumentuose numatyta metinė įmoka sudarytų 3 proc. grynosios metinės apyvartos iš internetinės reklamos, skaitmeninio tarpininkavimo paslaugų ir naudotojų sukurtų duomenų.
Planas gali sulaukti prieštaravimo iš JAV administracijos, kuriai vadovauja prezidentas Donald Trump. Ji pastaraisiais metais griežtai reagavo į ES baudas ir kitas priemones technologijų milžinėms. Pasak A. Costos, siūloma įmoka būtų taikoma pagal bendrus kriterijus ir pakeistų Europos Komisijos siūlytą mokestį didelėms įmonėms.
Projekte taip pat numatytos rinkliavos už elektronines atliekas ir didesni tabako mokesčiai. Pasak A. Costos, ES ketina apsvarstyti kriptoturto apmokestinimą ir pajamas iš radijo dažnių aukcionų. Europos Vadovų Taryba skaičiuoja, kad visi ES nuosavi ištekliai kasmet galėtų siekti apie 60 mlrd. eurų.
Po šalių susitarimo lauktų derybos su parlamentu
Projektą ES lyderiai svarstys Briuselyje. A. Costa siekia, kad valstybės narės susitartų gruodį. Blokas baiminasi, kad nukėlus derybas į 2027 m. galimos euroskeptikų pergalės Prancūzijoje ir kitose šalyse apsunkintų susitarimą.
Valstybėms narėms susitarus, dar reikėtų derėtis su Europos Parlamentu. Europarlamentaras Siegfried Mureșan pasiūlymą pavadino nepriimtinu ir teigė, kad ES reikia daugiau išteklių augantiems iššūkiams spręsti.
Prancūzija sako, kad blokui reikia pakankamai lėšų reaguoti į iššūkius. Septyniolika Pietų, Vidurio ir Rytų Europos šalių reikalauja daugiau finansavimo žemės ūkiui ir regioninei plėtrai. Vokietija, Švedija ir dar trys šalys ragina mažinti nacionalines įmokas. „Iki kompromiso mums dar toli“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Švedijos Europos reikalų ministrė Jessica Rosencrantz.