Tokiam Finansų ministerijos siūlymui trečiadienį pritarė Vyriausybė.
Pasenę kasos aparatai nuo 2023 metų iki 2025-ųjų gegužės nebegalėjo būti naudojami ir privalėjo būti išregistruoti, tačiau šiuo metu, VMI duomenimis, dar neišregistruota apie 30 tūkst. tokių aparatų, kuriuos turi apie 16 tūkst. subjektų.
Kaip teigiama nutarimo projekte, dauguma verslininkų, kurie tebeturi senus kasos aparatus, jų nebenaudoja, tačiau nėra išregistravę.
Šiuo metu aparatus išregistruoja jų priežiūros įmonės, tokia paslauga kainuoja 45–150 eurų.
Pasak Finansų ministerijos, VMI suteikus teisę savo iniciatyva juos išregistruoti, ji galėtų tai daryti automatiškai, tai pareikalautų minimalių žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų. Kitu atveju inspekcija turėtų skirti neproporcingai daug žmogiškųjų išteklių.
Kaip rašė BNS, Mokesčių administravimo įstatymas numato, kad kasos aparatus atnaujinti verslas turėjo iki 2025 metų gegužės, o iki 2025-ųjų pabaigos VMI taikė tolerancijos laikotarpį ir verslo, nesidiegusio išmaniųjų kasos aparatų, nebaudė.
Praėjusią gegužę taip pat įsigaliojo reikalavimai visam verslui teikti atsiskaitymų duomenis VMI. Tam ir buvo reikalavimas naudoti naujus išmaniuosius kasos aparatus.