„Tikrai vedame diskusijas su mums pavaldžia Valstybine mokesčių inspekcija (VMI – ELTA) ir analizuojame duomenis. Buvo pasiūlymų būtent šita puse išplėsti, padidinti tą ribą, bet kol kas šiais metais mes to nedarome“, – LRT radijui sakė T. Valys.
Anot ministro, sprendimas dėl galimo ribos didinimo priklausys nuo to, ar toks pakeitimas padėtų gerinti mokesčių surinkimą ir mažinti PVM atotrūkį.
„Jeigu matysime, kad šitas padidinimas prisidės prie geresnio mokesčių surinkimo ir PVM atotrūkio mažinimo, tai tikrai realu“, – teigė jis.
T. Valys pažymėjo, kad diskusijos dėl PVM mokėtojų registracijos ribos vyksta ne pirmus metus, tačiau kol kas konkrečių sprendimų nėra.
„Kasmet apie tai kalbama. Bet šiai dienai mes kol kas nenorime nei gąsdinti, nei priversti sunerimti. Duomenys parodys, analizė parodys ir tikrai galėsime atsakyti į šitą klausimą“, – sakė finansų ministras.
Šiuo metu prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, kai per metus gautos pajamos viršija 45 tūkst. eurų. Ši riba buvo nustatyta prieš 12 metų.