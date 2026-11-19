„Tikrai dėl slėpimo (išlaidų – BNS) nesutinku. Matėm tas išvadas jau prieš dvi savaites. Ruošiam atsakymus. Tikrai manau, kad pavyks išsklaidyt (abejones – BNS)“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė Taurimas Valys.
Jo teigimu, naujausios Europos Komisijos prognozės rodo, kad 2027 metais šalies valdžios sektoriaus deficitas sieks 4,3 procento.
„Mes nė kiek neišskiriam ir iš Europos Sąjungos biudžeto tų šalių, kurioms aktualus yra gynybos finansavimas ar didinimas socialinių poreikių, tai, kaip matote, vertinimai prognozių skiriasi. Ir turim įvertinti skirtingas metodologijas, kurias taiko ir jūsų minėta institucija (Valstybės kontrolė – BNS), bet mes girdim, mes pateiksim atsakymus ir, manau, išsklaidysim abejones, ypač tokius kaltinimus“, – kalbėjo T. Valys.
Ministras sakė, kad svarstant biudžeto projektą siekiama, kad deficitas neaugtų labiau nei dabar suplanuotas – 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Toleruotinas deficito didėjimas tikrai toks kaip scenarijus yra nepageidautinas. Mes vedam derybas jau ne pirmą savaitę su koalicijos partneriais, diskutuojam, tame tarpe ir dėl šito dalyko. Kiekvienas pasiūlymas on top papildomai didina tą deficitą, tikrai aktyviai stengiamės išvengti šito scenarijaus ir kalbėti apie kažkokį papildomą deficitą šiandien tikrai būtų neatsakinga ir mes to nedarom“, – sakė T. Valys.
Tuo pačiu jis tikino, kad šiuo metu nėra galimybių deficitą sumažinti iki Mastrichto kriterijais numatytos 3 proc. ribos.
„Teoriškai viskas įmanoma, bet tikrai mes nepulsim dabar atsisakyti ilgalaikių įsipareigojimų gynybai, atsisakyti pastangų mažinti skurdo lygį, kur esam vieni paskutinių Europos Sąjungoje, tos pačios demografinės ambicijos. (...) Mes tikrai to neketinam daryti ir noras yra išlaikyti mūsų ambiciją ir įgyvendinti Vyriausybės programą“, – teigė T. Valys.
T. Valys taip pat pabrėžė nematantis galimybių imtis drastiško mokesčių didinimo, pavyzdžiui, didinti pridėtinės vertės mokestį (PVM), kol neįvertintas ankstesnės mokesčių reformos poveikis.
Kaip rašė BNS, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad yra didelė tikimybė, jog valdžios sektoriaus deficitas bus kur kas didesnis nei dabar suplanuotas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), viršijantis 3 proc. Mastrichto kriterijų.
Anot jos, biudžetas neatitinka fiskalinės drausmės taisyklių, be to, ji pasigenda aiškaus plano dėl 2029-ųjų, kai baigsis ES 1,5 proc. BVP gynybos išlaidoms leidžiama išlyga.
I. Segalovičienės teigimu, norint, kad 2029 metais deficitas neviršytų 3 proc. BVP, jį reikėtų sumažinti daugiau nei 3 mlrd. eurų.
Anksčiau ji yra sakiusi, kad norint suvaldyti fiskalinę drausmę ir „labai rimtai“ padidinti valstybės pajamas reikia pagrindinių – nekilnojamojo turto, aplinkosaugos ir kitų mokesčių pertvarkos.