„Atsakymas buvo gana aiškus. Jie supranta situacijos rimtumą, taip, jie įsivedė gana drastišką mokestį, bet taipogi įvardino tam tikrus faktus, kurių irgi mes negalim ignoruoti. Apie pačios kompanijos planus, apie jų pelningumą, apie jų galimus sprendimus, kurie tikrai privalo būti įvertinti, kokį galėtų poveikį turėti regionui, mūsų ekonomikai“, – BNS ketvirtadienį sakė ministras, trečiadienį telefonu kalbėjęs su Lenkijos finansų ministru.
„Negalim priimti tokių sprendimų tiesiog ignoruodami jų poziciją, pažiūrėsim“, – pridūrė jis.
„Patys suprantat, kompanija, kuri per daugybę metų investuoja ne vieną milijardą eurų, gauna nepilną grąžą, ji pasilieka sau teisę tam tikrus sprendimus priimt, kurie galbūt mūsų ekonomikai nebūtinai būtų pats geriausias variantas“, – teigė ministras.
Anot jo, kol kas anksti vertinti, kokius sprendimus įvedus tokį mokestį galėtų priimti „Orlen Lietuva“.
Kaip rašė BNS, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas anksčiau teigė, jog Vyriausybė, anksčiau įsipareigojusi suteikti 54 mln. eurų finansinės paramos Mažeikių gamyklos modernizavimui, galėtų užskaityti šią sumą ir sumažinti mokestį įmonei arba jo iš viso neimti.
T. Valys teigė, kad „svarstomi įvairūs scenarijai“.
Kaip rašė BNS, T. Valys anksčiau yra sakęs, kad parengti viršpelnių apmokestinimą numatantį įstatymo projektą būtų gerokai lengviau, jei potencialios tokių mokesčių mokėtojos pateiktų šių metų veiklos finansines ataskaitas.
„Orlen Lietuva“ šiemet neskelbia tarpinių finansinių ataskaitų, kaip darydavo ankstesniais metais, tačiau teigia teikianti būtiną informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Pastaroji BNS pranešė, kad finansinių ataskaitų „Orlen Lietuva“ inspekcijai neteikia.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad pagrindinė, o galbūt ir vienintelė mokėtoja būtų „Orlen Lietuva“, nors mokestį iš viso galėtų mokėti iki 10 kuro gamybos įmonių, o konkretus jų skaičius dar vertinamas.
Ministras pirmininkas taip pat yra sakęs, kad viršpelnių apmokestinimas kitų metų biudžetą papildytų preliminariai iki 70 mln. eurų.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau paragino Vyriausybę įvertinti, ar energetikos sektoriuje neturėtų būti taikomas platesnis apmokestinimas, bei siūlė nekurti mokesčių vienai įmonei.
Tuo metu „Orlen“ lapkričio pradžioje pareiškė svarstantis, ar atsisakyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Koncerno vadovo Ireneuszo Fafaros teigimu, priėmus tokį sprendimą kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą.