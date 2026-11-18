Taurimas Valys sako koalicinei tarybai trečiadienį yra paruošęs pateikti konkretų pasiūlymą dėl viso sektoriaus viršpelnio apmokestinimo, tačiau jo detalių kol kas neatskleidžia.
„Surinkę dar papildomą informaciją iš Energetikos ministerijos, kurios šiek tiek trūko, galėsime priimti sprendimą (dėl viršpelnio mokesčio – BNS), bet preliminariai politinė valia yra, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė T. Valys. – Aš pateiksiu pasiūlymą (koalicinėje taryboje – BNS), ką galėtumėme taikyti. Mes kai kuriuos dalykus privalome dar irgi įsivertinti gavę Energetikos ministerijos tam tikrus duomenis.“
Anot T. Valio, prieš priimant sprendimą dar laukiama ir oficialios Lenkijos pozicijos.
Jis teigė trečiadienį telefonu kalbėsiąs Lenkijos finansų ministru, su kuriuo praėjusią savaitę buvo susitikęs Briuselyje: „Aš tikiuosi, kad irgi mes gausime jų poziciją.“
„Kai aš su juo gyvai kalbėjau, sakiau, kad mes labai vertinam jūsų investicijas, partnerystę ir visa kita, bet jūs einat su vėliava priešaky dėl visos Europos Sąjungos lygmens, kaip jūs vertintumėt mūsų tą (viršpelnio apmokestinimą – BNS) dalyką“, – aiškino T. Valys.
Finansų ministro teigimu, turint „pilną paveikslą“ su Lenkijos pozicija ir įvairiais skaičiavimais bus galima priimti politinį sprendimą.
Pasak T. Valio, parengti tai numatantį įstatymo projektą būtų gerokai lengviau, jei potencialios tokių mokesčių mokėtojos pateiktų šių metų veiklos finansines ataskaitas.
„Šiek tiek apsunkina situaciją tai, kad kai kurie rinkos dalyviai nebeteikia ketvirtinių ataskaitų, iš kurių mes galėtume prognozuoti tarpinius pelnus (...) ir kai trūksta informacijos, belieka pasikliauti prielaidomis, ankstesnių metų rezultatais, veiksniais, kurie įtakojo kainų augimą šiais metais“, – sakė ministras.
„Orlen Lietuva“ šiemet neskelbia tarpinių finansinių ataskaitų, kaip darydavo ankstesniais metais.
T. Valys teigė kol kas nenorintis atskleisti ministerijos skaičiavimų, nes jų žirklės yra labai didelės: „Kol kas aš nenoriu dar apie juos šnekėt dėl to, kad ten nuo nulio iki galimai kelių šimtų milijonų yra.“
Ministras teigė koalicijos partneriams nežadantis trečiadienį pateikti naujų siūlymų siekiant didinti biudžeto pajamas: „Aš tikiuosi, kad šios dienos koalicijos posėdyje mes konstruktyvo link ir judėsime, apibendrinsime tuos sprendimus, kuriuos jau, link kurių jau ėjome.“
Kaip rašė BNS, finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus antradienį teigė, kad nustatyti viršpelnio mokestį būtų lengviau „Orlen Lietuvai“ pateikus finansines ataskaitas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad pagrindinė, o galbūt ir vienintelė mokėtoja būtų „Orlen Lietuva“, nors mokestį iš viso galėtų mokėti iki 10 kuro gamybos įmonių, o konkretus jų skaičius dar vertinamas.
Ministras pirmininkas taip pat yra sakęs, kad viršpelnių apmokestinimas kitų metų biudžetą papildytų preliminariai iki 70 mln. eurų.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius antradienį paragino Vyriausybę įvertinti, ar energetikos sektoriuje neturėtų būti taikomas platesnis apmokestinimas, bei siūlė nekurti mokesčių vienai įmonei.
Seimui ketvirtadienį pradedant pirmąjį 2027-ųjų valstybės biudžeto svarstymą, išvakarėse valdančiųjų partijų lyderiai dar kartą aptars, kaip sumažinti Mastrichto kriterijus viršijantį fiskalinį deficitą, padidinti pajamas bei sumažinti valstybės išlaidas.