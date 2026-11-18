„Mes tą klausimą analizuojame, svarstome ir įvertiname poveikį, bet ten yra labai daug kintamųjų. Pavyzdžiui, žinote, dabar vis daugėja lizinginių klientų. Tuomet jie dar nėra savininkai ir mes tai traktuosime kaip jau įsigijimą. Be abejo, mes taip negalime daryti“, – trečiadienį žurnalistams sakė T. Valys.
Ministras pažymėjo, kad Finansų ministerija pati nebuvo šio pasiūlymo iniciatorė, tačiau diskusijos atsinaujino jį iškėlus koalicijos partneriams ir kai kuriems politikams.
„Tai čia tikrai nėra kažkokia unikali idėja, kažkoks unikalus pasiūlymas, apie kurį čia pirmą kartą visuomenė išgirdo. Karts nuo karto tokios idėjos pasitaiko. Priežastis, dėl ko Finansų ministerija nebuvo šitos idėjos iniciatorė, tai, kad mes po buvusio mokesčių paketo reformos, laukėme, (…) stebėjome poveikį ir naujų tikrai nesvarstėme“, – aiškino jis.
T. Valys taip pat nurodė, kad diskusijose dar nėra sutarta dėl galimos apmokestinimo ribos. Pasak ministro, klausimas derinamas su Susisiekimo ir Aplinkos ministerijomis, nes sprendimui reikalingi ir jų turimi duomenys.
„Suma dar buvo diskutuojama, ar tai turi būti 50 tūkstančių, ar 70 tūkstančių, ar 100 tūkstančių eurų. Yra eilė kintamųjų. (…) Deja, ne Finansų ministerija viena šitą klausimą yra įgali atsakyti“, – sakė T. Valys.
Paklaustas, ar prabangių automobilių mokestis galėtų atsirasti jau šiame biudžete, ministras teigė tikintis, kad dėl šio klausimo atsakymas bus pateiktas jau šiandien.
Kaip skelbė ELTA, Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigiamai įvertino siūlymą Lietuvoje įvesti kasmetinį prabangių automobilių mokestį.
Pasak jo, toks apmokestinimas būtų socialiai teisingas ir nesukeltų finansinių sunkumų mažesnes pajamas gaunantiems gyventojams.
Trečiadienį apie galimą kasmetinį prabangių automobilių mokestį kalbėjęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė kol kas nenorintis vertinti tokios iniciatyvos, nes nėra pateikta konkretaus pasiūlymo.
Anot V. Sinkevičiaus, pirmiausia Finansų ministerija turėtų apibrėžti, kokios vertės transporto priemonės būtų laikomos prabangiomis ir kaip jos būtų apmokestinamos.