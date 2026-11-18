Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 2,06 euro iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,16 euro ir buvo 1,2 proc. mažesnė nei antradienį (2,19 euro).
LEA: trečiadienį vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje sumažėjo
Pigiausias dyzelinas buvo dvidešimt šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse bei „EU Verslas“ tinklo degalinėje Plungėje, kur litras šios rūšies degalų kainavo 2,06 euro.
Didžiausia dyzelino kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 2,30 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,59 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,74 euro ir buvo 2,03 proc. mažesnė nei antradienį (1,77 euro).
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo dvidešimt šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse bei „EU Verslas“ tinklo degalinėje Plungėje – 1,59 euro, o didžiausia, siekusi 1,98 euro, – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,94 euro iki 1,14 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,16 proc. didesnė nei antradienį (1,05 euro).
Mažiausia SND kaina buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone, kur litras šių degalų atsiėjo 0,94 euro. Brangiausiai įsigyti dujų gyventojai trečiadienį galėjo „Kriketas“ degalinėje Trakuose – 1,14 euro.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 17 dieną Lietuvoje buvo 1,53 euro, o dyzelinas kainavo 2 eurus. Brent naftos kaina rinkoje lapkričio antradienį siekė 93,1 JAV dolerio už barelį.