„Lošimams mokestis labai stipriai didėja, (svarbu – ELTA), kad nebūtų atvirkštinio efekto – mes galime ne daugiau surinkti, o mažiau. Lošimai yra toks dalykas, kad, be legalių lošimų, yra vadinama juodoji, nelegali rinka“, – Eltai kalbėjo A. Sysas.
Loterijų organizatoriams taikomą mokestį numatoma didinti nuo 18 iki 20 proc., o azartinių lošimų organizatoriams įvesti progresinį tarifą, kuris didžiausioms bendrųjų lošimų pajamų dalims siektų 36 proc.
Vyriausybės patobulintame 2027 metų valstybės biudžeto projekte iš loterijų ir azartinių lošimų apmokestinimo didinimo tikimasi surinkti 9,9 mln. eurų, o 2028 metais – 33,2 mln. eurų.
A. Sysas teigė, kad kalbėdamasis su lošimų rinkos atstovais išgirdo nuogąstavimų, jog padidinus mokestį dalis bendrovių gali pasitraukti į pilkąją rinką.
„Jie visi nuogąstauja, kad gali dalis pasitraukti į pilkąją zoną, kur mes nei mokesčių gausime, nei matysime, kas ten vyksta“, – sakė jis.
Komiteto pirmininkas taip pat išskyrė Slovakijos investicinę bendrovę, įsigijusią pelningiausią Lietuvos lošimų įmonę „Top Sport“. Pasak jo, investuotojai išreiškė abejonių dėl galimybės toliau investuoti ir neatmetė pasitraukimo iš Lietuvos.
„Jie išreiškė tokį nuogąstavimą, kad negalės daugiau investuoti ir gali trauktis“, – teigė A. Sysas.
Jis šiuos perspėjimus palygino su verslo reakcija į kitus mokesčių didinimo siūlymus, pavyzdžiui, Lenkijos koncerno „Orlen“ įmonės Lietuvoje viršpelnio apmokestinimą.
„Kaip ir su „Orlenu“, jeigu tiktai kalbama apie padidintus mokesčius, visi randa priežasčių, kad gali būti blogiau arba trauksis“, – sakė A. Sysas.
„Kiek metų dirbu ir kiek susiduriu su bet kokiu padidinimu, visada eina toks aiškinimas ir toks traktavimas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad penktadienį Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui.
Jame numatomas 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas – 0,1 proc. punkto didesnis nei pirminiame variante, o prognozuojama valstybės skola nesikeičia ir siekia 48,2 proc. BVP.
Palyginti su pirminiu projektu, planuojamos valstybės biudžeto pajamos kitais metais didėja 23,9 mln. eurų, išlaidos – 66,9 mln. eurų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) lėšas.
Siekdama suvaldyti augantį valstybės biudžeto deficitą ir skolą, Vyriausybė penktadienį taip pat sutarė įpareigoti ministerijas atlikti joms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo bei jų vykdomų funkcijų peržiūrą.
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