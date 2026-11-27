Antradienį Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) surengė klausymus dėl šios iniciatyvos. Klausymų dalyviai atkreipė dėmesį ir į naujas galimas sankcijas, pavyzdžiui, neleisti lošti kazino, lankytis prekybos centruose ar neišduoti paso.
Neretai pasitaiko atvejų, kai tėvai vengia mokėti alimentus
Advokatė Lina Sakalauskienė teigia, kad atvejų, kuomet tėvai vengia išlaikyti savo vaikus, pasitaiko neretai. Advokatės nuomone, reikia ieškoti sprendimų, kaip užkirsti kelią tokiems pažeidimams.
„Atvejai, kai tėvai (tėvas ar motina) vengia išlaikyti savo vaikus, nėra retai pasitaikantys, todėl sprendimų, kaip veiksmingai užkardyti vaiko teisių pažeidimus, įskaitant jo teisę į savalaikį, tinkamą išlaikymą, būtina ieškoti nedelsiant“, – komentavo advokatė.
Kai kurie tėvai vengia išlaikyti vaikus, net ir tai tada kai išlaikymo klausimas jau yra išspręstas Teismo sprendimu ar nutartimi. Kadangi teismo sprendimai yra privalomi, jų nevykdant „įsijungia priverstinio vykdymo mechanizmas“. Tačiau būna taip, kad išsiskyręs tėvas ar motina nuslepia savo gaunamas pinigines lėšas.
„[...] Tai yra rimta problema, tiesiogiai pažeidžianti vaiko interesus ir teises į išlaikymą, su kuria susiduriama priverstinio teismo sprendimo ar nutarties vykdymo atveju“, – akcentavo teisininkė.
Pavyzdžiui, tėvai gali lėšas gauti nelegaliai, sudaryti fiktyvius sandorius ir perleisti turtą giminaičiams arba artimiesiems bei naudotis kriptoturto piniginėmis ir prekybos platformomis, aiškina L. Sakalauskienė.
Iniciatyvą vertina pozityviai, tačiau reikia analizės
Advokatė akcentuoja, kad vaiko išlaikymo klausimas negali būti atidėtas ateičiai, nes vaiko poreikiai turi būti užtikrinti „čia ir dabar“. L. Sakalauskienė sako, kad iniciatyvą griežtinti teisinį reguliavimą vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams vertina pozityviai.
„Valstybė ne tik turi teisę, tačiau, manytina, ir pareigą imtis veiksmingų priemonių, kad tėvų prievolė išlaikyti savo vaiką, o vaiko teisė gautitėvų išlaikymą veiksmingai, pabrėžtina, o ne formaliai būtų realizuojama“, – komentavo L. Sakalauskienė.
Vis dėlto advokatė pažymi, kad kiekvienu atveju būtina individualiai įvertinti, kodėl vengiama išlaikyti vaiką. Pavyzdžiui, reikėtų įvertinti, ar alimentus mokėti vengiančiam tėvui vairuotojo pažymėjimas yra būtinybė (vienintelis pajamų šaltinis ir t. t.), ar prabangos klausimas.
„Tačiau mėgėjų žvejybos leidimo, teisės įgyti ginklo laikymo leidimą medžioklei atėmimas, savaime vertintinas kaip pramoga, todėl, matyt, sunku būtų įrodyti, kad pramogos, juolab reikalaujančios nemažų išlaidų (medžioklės, žvejybos apranga ir priemonės) galėtų būti pagrindas išvengti taikytinų administracinio poveikio priemonių“, – aiškino pašnekovė.
Tėvai privalo išlaikyti savo vaikus
L. Sakalauskienė pažymi, kad tėvai, nepriklausomai nuo jų tarpusavio santykių, privalo išlaikyti savo vaikus. Advokatė pabrėžia, kad visi tėvai turi vienodą teisę ir pareigą auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata ir taip pat juos išlaikyti.
Pasak L. Sakalauskienės, nei vienas tėvas nėra atleistas nuo pareigos vaikui teikti išlaikymą.
„Remiantis formuojama šeimos teisės bylose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius patenkinti.
Taigi, tėvų turtinė padėtis, sprendžiant vaiko išlaikymui priteistinos sumos dydį, yra vertintina, tačiau net ir tais atvejais, kai tėvai yra bedarbiai ar vengiantys atskleisti savo realią turtinę padėtį, išlaikymas vaikui yra priteisiamas“, – teigė L. Sakalauskienė.
Advokatė pabrėžė, kad tėvai turi dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas vaiko išlaikymas.
„Vaiko teisė gauti išlaikymą, o tėvų pareiga tokį išlaikymą vaikui teikti negali būti eliminuojama, tėvams pradėjusiems gyventi skyrium, nepriklausomai nuo to, ar jų santuoka yra nutraukta, ar dar nenutraukta, ar niekada ir nebuvo sudaryta“, – akcentavo ji.
Pasiūlė tobulinti įstatymų pakeitimus
ELTA primena, kad šių metų spalio mėnesį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė parlamento TTK tobulinti pavasario sesijoje pradėtas svarstyti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriuos priėmus, savo vaikams alimentų nemokantiems tėvams grėstų ne tik netekti vairuotojo pažymėjimo, bet ir kitų svarbių dokumentų – medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ir laikyti ginklą.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas taip pat pasiūlė iš specialistų ir politikų sudaryti darbo grupę, kuri ieškotų sprendimų dėl alimentų išieškojimo.
Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus pavasarį Seimui pateikta iniciatyva numato, kad vengiantiems vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo galėtų būti atimta teisė vairuoti automobilį, vidaus vandenų transporto priemones, teisę medžioti, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, laikyti ginklus medžioklei.
Šią iniciatyvą skeptiškai yra įvertinusi Vyriausybė. Savo nutarime ji pažymėjo, kad siūlymas riboti teisę žvejoti asmenims, nevykdantiems pareigos išlaikyti vaiką sistemiškai nederėtų su galiojančiu teisiniu reguliavimu, būtų neproporcingas, keltų abejonių dėl lygiateisiškumo, nes daliai asmenų teisė žvejoti yra užtikrinama nepriklausomai nuo leidimo įsigijimo.
Vyriausybės nuomone, siūlymas ANK įtvirtinti specialiosios teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklei atėmimą nedera su teisėkūros aiškumo bei sistemiškumo principais, nes tokio pobūdžio ribojimai turi būti nustatomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.
Galiojantis teisinis reguliavimas, anot ministrų kabineto, jau sudaro prielaidas nesuteikti asmeniui teisės medžioti (neišduoti medžiotojo bilieto), kai jis turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
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