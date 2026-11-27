Tokiam siūlymui bendru sutarimu pritarė penktadienį posėdžiavusi Seimo valdyba.
Parlamento vadovas Juozas Olekas posėdžio narius informavo, kad kampanija rengiama lapkričio 25-osios – Tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos – proga.
„Dėl Seimo rūmų apšvietimo minint Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną kampanijos „16 dienų be smurto prieš moteris“ metu: tai čia prasidėtų lapkričio 15 ir iki gruodžio 10 dienos vakarais Seimo rūmai būtų rožiniai“, – Seimo valdybos narius informavo J. Olekas.
Vėliau Seimo kancleris Algirdas Stončaitis patikslino, kad oranžine spalva parlamento rūmai būtų nušviesti ne visos kampanijos laikotarpiu, o tik paskutiniąją jos dieną – gruodžio 10-ąją.
„Pirmininke, yra pasiūlymas, kad baigiamąją dieną – būtent gruodžio 10-osios vakarą – ir būtų apšviesta ta spalva taip prisidedant ir pažymint šitą dieną“, – teigė kancleris.
Seimo valdybos nariai siūlymui pritarė bendru sutarimu.
„Na, tai mes pritariame. Jeigu ne visas, tai nors vieną apšvieskime“, – sakė J. Olekas.
Didžioji dauguma smurtautojų – vyrai
Remiantis Policijos departamento duomenimis, 2024 m. skirtas 21 101 apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Pernai – 18 697, o per pirmąjį šių metų pusmetį – 8 313.
Kaip Eltai anksčiau nurodė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė, didžioji dauguma smurtautojų – vyrai.
„Pavojų keliantys asmenys, kuriems skiriami apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai yra dažniausiai vyrai – 85 proc. Pavojų patiriantys asmenys dažniausiai yra moterys – 78 proc.“, – teigė ji.
JT: pernai pasaulyje nuo artimo žmogaus rankos žuvo 47 tūkst. moterų ir mergaičių
Jungtinių Tautų skaičiavimu, pernai visame pasaulyje šeimos nariai arba partneriai nužudė maždaug 47 tūkst. moterų ir mergaičių. Tai yra maždaug penkios aukos per valandą, teigiama JT organizacijos „UN Women“ ir JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) ataskaitoje, paskelbtoje lapkričio 25-ąją minimos Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos proga.
Ataskaitos duomenimis, pastaraisiais metais šis skaičius beveik nesikeitė ir kasmet svyravo nuo 45 tūkst. iki 51 tūkst. nužudytų moterų. Skaičiuojama, kad 2025 metais tokių aukų buvo 47 tūkst., arba vidutiniškai 129 per dieną. Šis įvertis parengtas remiantis statistiniais duomenimis iš 122 šalių ir regionų.
Iš 78 tūkst. moterų ir mergaičių, kurios 2025 metais buvo nužudytos tyčia, apie 60 proc. tapo šeimos nario ar intymaus partnerio aukomis. Tarp nužudytų vyrų ši dalis siekė tik 11 proc.
Remiantis JT ataskaita, nė vienas pasaulio regionas nebuvo visiškai saugus. Daugiausia tokių žmogžudysčių vėl užregistruota Afrikoje – 22 tūkst. Po jos rikiuojasi Azija su 15 tūkst. aukų, Šiaurės ir Pietų Amerika – 7,4 tūkst., Europa – 2,1 tūkst. ir Okeanija – 300 aukų.
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