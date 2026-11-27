VRK duomenimis, suskaičiavus balsus visose 27 apylinkėse, už liberalų kandidatę balsavo 50,53 proc. rinkėjų (skaičiuojant nuo galiojančių biuletenių arba 49,65 proc. – nuo visų dalyvavusių), iš viso 3942 rinkėjai.
Tuo metu už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iškeltą Gintautą Kindurį balsavo 49,47 proc. (48,62 proc. nuo visų dalyvavusių) arba iš viso 3860 rinkėjų.
VRK duomenimis, skaičiuojant kartu su balsavusiais iš anksto, aktyvumas šiuose rinkimuose siekė 27,89 proc.
Šiuose rinkimuose balsavimo teisę turėjo 28,4 tūkst. rinkėjų, iš jų balsavo 7802.
VRK sprendimu patvirtinus rezultatus, per penkias darbo dienas išrinktai Seimo narei bus įteiktas pažymėjimas. Seimo nario pareigas išrinktas asmuo eiti pradeda nuo priesaikos parlamente davimo momento.
Pirmajame šių rinkimų ture iš viso dalyvavo 11 kandidatų, M. Paulauskė ir G. Kindurys gavo daugiausia balsų.
Anksčiau Liberalų sąjūdis skelbė, kad jų kandidatė rinkimuose M. Paulauskė yra teisininkė, mediatorė ir Lietuvos mediatorių rūmų narė.
Ji dirba Specializuotos kompleksinės pagalbos centro teisininke, yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos mediatorė, vadovauja nevyriausybinei organizacijai, aktyviai dalyvauja savivaldos veikloje, dirba Zarasų, Visagino ir Ignalinos savivaldybių komisijose.
Visagino ir Zarasų savivaldybių užimtumo programose ji konsultuoja krizines situacijas ir finansinius sunkumus patiriančius žmones skolų klausimais.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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