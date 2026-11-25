„Bendraujame ir su pačiu „Orlenu“ ir bendraujame su lenkų kolegomis, tiek energetikos sektoriaus, tiek finansų, žiūrėdami, ką daro kolegos lenkai. Jie įvedė, atrodo, 60 proc. viršpelnio mokestį, mes esame pasiryžę tą mokestį įvesti mažesnį“, – Žinių radijui trečiadienį teigė J. Olekas.
Anot jo, konkretūs Finansų ministerijos pasiūlymai Seime turėtų būti svarstomi gruodžio 1-ąją.
Pirminis mokesčio variantas jau parengtas
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sakė, kad pirminis mokesčio variantas jau parengtas, jis netrukus bus aptariamas su rinkos dalyviais.
Lenkija jau apmokestino degalų prekybos įmonių viršpelnį – lapkričio 1-ąją įsigaliojęs įstatymas numato 60 proc. mokestį pelnui, viršijančiam ribą, nustatytą remiantis jų įprastinėmis maržomis. Vyriausybė tikisi, kad ši priemonė leis surinkti apie 4 mlrd. zlotų (940 mln. eurų), o šios lėšos bus skirtos degalų kainų mažinimui finansuoti.
M. Sinkevičius yra sakęs, kad viršpelnių apmokestinimas kitų metų biudžetą papildytų preliminariai iki 70 mln. eurų, o šiomis įplaukomis būtų galima sušvelninti išaugusių energijos kainų įtaką vartotojams.
Papildomų pajamų šaltinių į kitų metų biudžetą Vyriausybė ieško Finansų ministerijai šiuo metu 2027 metams prognozuojant 3,8 proc. valdžios sektoriaus deficitą, viršijantį Mastrichto kriterijuose esančią 3 proc. ribą.
Seimo pirmininkas sako, kad kitų metų biudžetas bus „pakankamai subalansuotas“.
„Deficitas kol kas auga dėl visų išlaidų, dėl visų tų poreikių, kurių yra, bet aš manau, kad jis bus priimtinas ir mums patiems, ir Europos Komisijai. Ir todėl mes jį priimsime“, – trečiadienį teigė J. Olekas.
Tuo metu Lietuvos banko (LB) valdybos nariui Mariui Skuodžiui teigiant, kad visuotinis nekilnojamojo turto (NT) apmokestinimas sumažintų šios rinkos cikliškumą, J. Olekas sako, kad svarstant kitų metų biudžetą tokio mokesčio nebus, tačiau ateityje jis turėtų būti įvestas.