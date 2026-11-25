„Aš manau, kad svarstant kitų metų biudžetą šito mokesčio nebus, o ateityje iš tikrųjų reikėtų (prie jo grįžti – ELTA)“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
Anot Seimo pirmininko, valdančiojoje koalicijoje kalbama apie galimybę sudaryti darbo grupę, kuri, priėmus kitų metų valstybės biudžetą, analizuotų galimus tolesnius mokestinius pakeitimus.
„Būtų gerai, kad susitartume platesniu mastu, kur link einame, ir kad žinotų tiek verslas, tiek žmonės, kaip susiplanuoti savo darbus, kad mokesčiai nebūtų per dažnai kaitaliojami“, – teigė jis.
J. Olekas pripažino, kad per pernai priimtą mokesčių reformą nepavyko užtikrinti pakankamai teisingo NT apmokestinimo.
„Santykinai tie, kurie turi labai daug turto, moka mažiau negu tie, kurie turi nedaug turto. (…) Mes nepajėgėme ankstesniu pakeitimu nekilnojamojo turto mokesčių padaryti teisingesnių. Aš manau, kad čia tikrai yra erdvės tą teisingumą atkurti“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Pasak jo, ateityje reikėtų siekti tiek visuotinio NT apmokestinimo, tiek didesnio turtingesnių gyventojų indėlio.
„Reikia ir to, kad tas, kuris turi (turto – ELTA) už kelis milijonus, mokėtų šiek tiek daugiau negu tas, kuris turi turto už keliasdešimt tūkstančių“, – sakė J. Olekas.
Seimo pirmininko nuomone, siekiant visuomenės pritarimo tokiems pakeitimams, reikėtų daugiau dėmesio skirti gyventojams aiškinant mokesčių paskirtį ir jų reikšmę finansuojant viešąsias paslaugas.
Pernai priimti pakeitimai
ELTA primena, kad pernai Seimui priėmus NT mokesčio pakeitimus, nuo šių metų pagrindinio gyvenamojo būsto neapmokestinamoji vertė negali būti mažesnė nei 450 tūkst. eurų.
Šią ribą viršijančiai turto vertės daliai taikomas savivaldybių nustatomas 0,1–1 proc. tarifas.
Tuo metu gyventojų turimam kitam gyvenamosios paskirties ir tam tikrų kitų paskirčių nekilnojamajam turtui taikoma 50 tūkst. eurų neapmokestinamoji riba, o ją viršijanti turto vertės dalis apmokestinama progresiniais 0,2–1 proc. tarifais.
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