Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Seimo pirmininku Juozu Oleku.
Pasigirdo raginimų atidėti balsavimą dėl biudžeto. Ar abejojate biudžeto projektu ar finansų ministru?
Ne, mes norime patvirtinti tokį biudžetą, kuris labiausiai atitiktų Lietuvos gyventojų lūkesčius, todėl deriname kai kurias pozicijas. Vakar koalicinėje taryboje buvo suartėjimas tarp koalicijos partnerių ir radome bendrą požiūrį. Gali prireikti nugludinti tik kai kurias detales. Šiandien planas yra gruodžio 8-oji, bet gali atsitikti, kad balsavimas nusikels savaitėlei, nes kartu su biudžetu norime turėti tokius įstatymų projektus, kurių nereikėtų taisyti.
Įves viršpelnio mokestį degalų prekeiviams
Sutarėte apmokestinti „Orlen“ viršpelnio mokesčiu, tačiau Lietuvoje jis bus mažesnis nei Lenkijoje, kur siūloma 60 proc. Kodėl?
Norime šiek tiek pagerinti Lietuvos konkurencingumo situaciją. Girdime, kad dėl kitų mokesčių skirtumų pilti kurą Lenkijoje yra patogiau, ypač tolimųjų reisų vairuotojams. Jei Lenkijoje ši mokesčių dalis kyla, mes ją pakelsime mažesne dalimi – galbūt tai bus pretekstas degalus piltis Lietuvoje.
Prezidentas reikalauja, kad viršpelnio mokestis nebūtų skirtas tik „Orlen“, premjeras užsimena ir apie kitas energetikos įmones. Kam tiksliai bus įvestas šis mokestis?
Kol kas dar neturime detalių, kaip jis galutinai atrodys. Svarstoma, ar specialistai spės jį paruošti iki gruodžio 8 dienos. Tačiau vakar beveik galutinai sutarėme, kad tai turėtų paliesti iškastiniu kuru, daugiausia naftos kuru, prekiaujančias įmones. Jei viršpelniai yra ir kitose įmonėse, nebūtų teisinga taikyti mokestį tik vienai įmonei.
Kitais metais didėja mokesčiai alkoholiui, tabakui, azartiniams lošimams, saldiems gėrimams. Ar to užteks milžiniškai biudžeto skylei užlopyti?
Šiuo atveju neužteks – mes ir kalbame apie padidėjusį deficitą. Tačiau šie mokesčiai turi ne tik pinigų surinkimo kryptį, bet ir sveikatinimo stimulą. Siekiama, kad būtų brangiau turėti tokius įpročius kaip per didelis cukraus vartojimas, lošimas, rūkymas ar alkoholio vartojimas. Tai Pasaulio sveikatos organizacijos pripažinta kryptis, kuri pristabdo naujus vartotojus.
Premjeras sako, kad bus atsisakoma tam tikrų lengvatų ir liekninamas valstybės aparatas. Ar tai nebus tik „katino ašaros“?
Lašas po lašo ir prisipildo stiklinė. Be abejo, šios mažesnės dalys neužpildys finansų trūkumo, bet taip bus tvarkingiau. Negali nuolat pūstis valstybės aparatas ar likti amžinos lengvatos, jei jos nebeaktualios. Tai bus teisingesnė mokesčių surinkimo ir žmonių sumokėtų pinigų išleidimo sistema.
Siūlomas šeimos paramos paketas
Šeimos paketas yra socialdemokratų vizitinė kortelė, tačiau koalicijoje matyti skirtingų nuomonių dėl finansavimo jaunų šeimų būstui ir mokinio krepšeliui. Kiek iš tiesų šis paketas bus išpildytas?
Dabar daug kalbuosi su jaunimo organizacijomis. Turiu pripažinti, kad kaip valstybė pražiūrėjome situaciją, į kurią ritamės su demografine padėtimi, todėl turime imtis priemonių. Seime neseniai patvirtintas pagalbinio apvaisinimo įstatymas ir kiti sprendimai, leisiantys šeimoms susilaukti vaikų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vyriausybė atėjo su paketu, kuris padės apsirūpinti pirmuoju būstu, sulaukti pagalbos dėl maitinimo mokyklose. Turime šiek tiek skirtingų požiūrių tarp koalicijos partnerių, bet visas paketas bent jau stabilizuos, sustabdys metai iš metų vykusį smukimą, ir galbūt mūsų piliečių gims daugiau.
Ar užteks balsų priimti biudžetą, kai partneriai – valstiečiai ir demokratai – dar nėra tikri dėl savo palaikymo?
Diskusijos vyksta įvairios, bet tikiu, kad galutiniame variante susitarsime. Nuo pirmo biudžeto pristatymo iki dabar nuėjome teigiamą kelią ir suartėjimas egzistuoja. Iki galutinio balsavimo klausimų dar kyla, bet tikiu, kad sveikas protas nugalės ir kitų metų biudžetą priimsime.
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