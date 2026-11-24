Plačiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus Žvėryno gimnazijos vadovas Rimantas Remeika ir ilgametis pedagogas, švietimo ekspertas Miša Jakobas.
Su kokiomis problemomis susiduria švietimo sistema?
Kaip jums atrodo, ar tai ginčas dėl kelių procentų atlyginimo didinimo, ar vis dėlto ženklas, kad švietimo sistema susiduria su kur kas gilesnėmis problemomis?
R. Remeika: Gilių problemų turbūt yra ne tik švietimo, bet ir socialinėje bei sveikatos apsaugos srityse. Tačiau kalbant apie šių dienų protestą, streiką, manau, kad mokytojai streikuoja ne dėl tų centų. Juk prisidėtų turbūt iki 50 eurų, daugiau. Kalbama iš principo apie apgavystes, žodžio nesilaikymą, valstybės požiūrį į mokytoją.
Pats streikas ir jo dalyviai rodo, kad valstybei laikas pradėti vykdyti pažadus. Jeigu pažadi viena, turi laikytis žodžio. Jeigu neišeina jo laikytis, tada reikia persitarti, iš naujo kalbėtis. O valstybės politikai įkiša galvą į smėlį ir sako: „Pasikeitė skaičiavimo metodika.“ Nežinau, apie ką tada galima kalbėti, jeigu tokie yra valstybės politikų atsakymai.
Manau, yra dar viena problema. Paskutinė stipri švietimo ministrė, su kuria teko dirbti, buvo Jurgita Šiugždinienė, kuri buvo pasirengusi strategiškai pertvarkyti visą procesą. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių, matyt, jai neteko tęsti darbo. O kiti politikai ateina į švietimą visiškai neturėdami nei politinės patirties, nei politinės įtakos.
Jie net nežino, kaip pakovoti už savo sritį, kaip parodyti tam tikrus rodiklius, pakeisti procesus, pagaliau pakeisti procesus pačiose mokyklose, kad švietimo sistema įgautų kokybinį pagrindą. Čia ir yra didžiausia problema. Nežinau, kas pasidarė, bet švietimo ministrais tampa žmonės, tiesiog neturintys politinės patirties.
Ką dabartinė situacija ir vykstantys protestai parodo apie švietimo sistemą? Ar tai tik atlyginimų klausimas, ar vis dėlto kur kas gilesnės problemos?
M. Jakobas: Pirmiausia sutiksiu su kolega, kad viskas susiveda į pažadus. Manau, mūsų valstybė turi priprasti, kad jeigu kažką kažkam pažadėjome, tai valstybė turi už tai atsakyti. Kažkada esame pažadėję, kad mokytojo profesija taps prestižinė. Deja, man atrodo, dar ilgai teks laukti. Manau, apie tai kalba ir patys mokytojai, ir mes čia kartu diskutuojame – pažadus reikia ištesėti.
Kitas klausimas – mane šiek tiek jaudina faktas, kad šiandien streikuoja daug mokytojų. Kas vyksta mokyklose? Ar vyksta ugdymo procesas? Ar vaikai nėra palikti vieni? Mums, mokytojams, tai turėtų būti labai aktualu. Tai turi rūpėti visai švietimo bendruomenei. Mane jaudina, kas bus su ugdymo procesu.
Juk netoli Naujieji metai, o po jų prasideda ir PUPP, ir pasiruošimas brandos egzaminams, ir bandomieji egzaminai. Paskui staiga pradedame kalbėti, kad nespėjome išeiti programų, turime problemų. Vienaip ar kitaip tokie dalykai išlįs. O ką reikės daryti toliau, šiandien negalėčiau atsakyti. Būtent tai mane ir jaudina.
Kaip streikai gali paveikti ugdymo procesą?
Jeigu protestai ir streikai užsitęstų dar ilgiau, kaip tai paveiktų ugdymo procesą? Kokias pasekmes pajustų mokytojai, mokiniai ir visa švietimo bendruomenė?
R. Remeika: Manau, kiekvienas nesklandumas ar švietimo proceso sutrikdymas sukelia tam tikrą rezonansą visoje valstybėje. Tai parodys ir egzaminų rezultatai, ir vaikų išsilavinimas. Vadinasi, patys valstybės politikai tiesiog suplanuoja krizę valstybėje. Gal ir gerai, tada kitais metais galės parodyti geresnius rezultatus, ar ne? Čia toks juokas pro ašaras.
Bet jeigu streikas užsitęs savaitę ar pusantros, galbūt tai nepadarys didelės įtakos. Pabandysime suintensyvinti ugdymo procesą. Gal keletą dienų paimsime iš žiemos atostogų, padirbėsime susitarę. Čia jau reikės tartis su pačiais mokytojais, kaip tai padaryti, nes mokytojai irgi žmonės, jiems taip pat svarbus vaikų išsilavinimas.
Šiandien Žvėryno gimnazijoje jau pradėjome organizuoti dvyliktokams nuotolines matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos konsultacijas, kurias veda nestreikuojantys mokytojai. Tokių mokytojų yra keturi. Ypatingą dėmesį skiriame jautresniems vaikams, kurie turi stipriau išreikštų specialiųjų ugdymosi poreikių. Juos priimame į konsultacijas, nes specialistai yra.
Konsultuojame ir tėvus, kaip geriau pasirengti namuose. Kito kelio nematau. Ten, kur mokyklose streikuoja nedaug žmonių, turbūt yra pavadavimai ir ugdymo procesas labai nenukenčia. Tačiau didelėse mokyklose, kuriose streikuoja dauguma darbuotojų, ugdymo procesas vienaip ar kitaip tikrai nukentės.
Ar mokytojų atlyginimai yra pakankami?
Kaip jums atrodo, ar šiandien mokytojo profesija ir siūlomi atlyginimai yra pakankamai patrauklūs, kad jauni žmonės norėtų rinktis šį darbą? Viešojoje erdvėje girdime įvairių vertinimų, tačiau kokia yra tikroji situacija?
R. Remeika: Tikroji situacija tokia, kad bjauriausia, kai pati ministerija manipuliuoja skaičiais. Jie pateikia vidutinį atlyginimą, nors praktiškai visi mokytojai dirba po pusantro etato. Ką tai reiškia? Tai reiškia, grubiai tariant, ne po aštuonias, o po dvylika valandų per dieną. Tada atlyginimas iš tikrųjų yra aukštesnis už vidurkį.
Skaičiau, kiek uždirba pradinių klasių mokytojas – 1100–1200 eurų. Tai nėra pakankamas atlyginimas Lietuvoje, ypač Vilniaus mieste, kur paslaugos, nuoma ir viskas yra daug brangiau nei kaimiškose vietovėse. Tai ne atlyginimas.
Ministerija bando manipuliuoti skaičiais ir pateikia vidutinį atlyginimą, kai žmogus vidutiniškai dirba pusantro etato. Tada taip. Bet tegul ministrė ar Seimo narys pabando mokykloje dirbti po aštuonias valandas, vesti pamokas ir dar ištaisyti darbus. Gal tada nebekalbėtų apie tai, kad turime turėti saiką.
O kaip jums atrodo, ar dabartiniai mokytojų atlyginimai yra pakankami? Galbūt reikėtų plačiau pažvelgti į švietimo sistemos problemas?
M. Jakobas: Matote, apie atlyginimus man sunku kalbėti, nes aš jau nebedirbu mokykloje ir negaliu šiandien komentuoti, kiek uždirba kiekvienas mokytojas. Kai pradedame kalbėti apie vidutinį atlyginimą, visada juokauju, kad, tarkime, du kilogramai dešros ir vienas kilogramas dešros yra trys. O tada kiekvienam po pusantro – labai gražiai viskas gaunasi.
Suprantama, jaunam žmogui reikia suteikti galimybių uždirbti, bet mes juk visi pradėjome nuo mažų atlyginimų, kokioje santvarkoje bebūtume gyvenę. Taigi jauniems mokytojams palinkėčiau truputį kantrybės, kreipti dėmesį į savo profesiją, tapti gerais mokytojais. Visada sakydavau savo mokytojams, savo kolektyvui: kai tapsite geru mokytoju ir tikru specialistu, jūsų namų durys neužsidarys.
Darbo turėsite iki išnaktų, nieko nepadarysi. Mes visi sunkiai dirbame. Ar mūsų slaugytojos lengvai dirba? Ar mūsų ugniagesiai, policininkai lengvai dirba? Jie taip pat uždirba nedidelius pinigus. Noriu atkreipti dėmesį dar į vieną dalyką. Mūsų biudžetas ne tik skylėtas, jis tiesiog prakiuręs. O kas yra biudžetas? Tai mūsų visų sunešti pinigai.
Kai buvo kalbama apie tai, kad pensininkams nesiruošiama pakelti pensijų, sakykime, 10 proc., kilo klausimas, ar tai daryti, ar nedaryti. Manau, kad su biudžetu iš tikrųjų yra sudėtinga situacija ir mums, visiems Lietuvos žmonėms, reikėtų apie tai pagalvoti. Mums svarbu gyventi saugiai, kad galėtume auginti vaikus, juos šviesti.
Šiandien ši problema yra labai ryškiai iškilusi. Jeigu net pensijų indeksavimas buvo problema, manau, kad su pinigais Lietuvoje tikrai yra didelė problema. Atkreipkime dėmesį ir į tai, kad vis dėlto valstybė surado milžiniškus pinigus mokytojų atlyginimams nuo kitų metų pakelti 7,5 proc., o liko tik nepažadėti 2,5 proc.
Todėl netgi verslininkus kviesčiau truputį susiveržti diržus ir galbūt pagalvoti, kokį indėlį kiekvienas galime įnešti į valstybės valdymą, į valstybės biudžetą, kad tikrai išgyventume tuos sunkius ateinančius metus. Nes jie tikrai bus sunkūs.
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