Laidoje situaciją komentavo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Ar jums patinka tas bendras paveikslas, ar jus tenkina valstybės biudžeto projektas? Ar jūs balsuosite „už“?
M. Katelynas: Kalbant apie tą paveikslą – jis yra toks, koks yra. Kai nueiname į muziejų pažiūrėti garsiausių paveikslų. Jis buvo padarytas toks, koks yra, mes į jį žiūrime – yra realybė. Galbūt tapytojas tuo metu galvojo, kad galėjo kažką geriau padaryti, kažką reikėjo pridėti, bet jis buvo toks, koks buvo.
Lygiai tas pats ir čia – po metų laiko mes žiūrėsime, kad buvo toks biudžetas 2026-ų pabaigoje patvirtintas, žiūrim į naują ir galime lyginti su buvusiu. Jeigu lyginsime su buvusiu, mes galime matyti gerėjimą tam tikrose srityse. Reikia suprasti, kad nebus per vienus, per dvejus ar net per penkerius metus išspręstos visų visuomenės grupių problemos, visų infrastruktūros problemų sprendimai rasti nebus. Supraskime, kad nėra tie dalykai vykstantys greitai.
Mes per vienus metus Mona Lizos tikrai nenutapysime, bet net ir tai pačiai Mona Lizai, jeigu nutapytume, kažkas turėtų daug kritikos. Nesvarbu, koks geras bebūtų biudžetas. Esame, turbūt, turėję gerų, geresnių, vidutinių biudžetų per visą mūsų nepriklausomos Lietuvos istoriją – ar nors vieno biudžeto nebuvo kritikavusi opozicija?
Sustiprinta pasienio su Kaliningradu apsauga pasitelkiant kariuomenę pratęsta iki lapkričio mėnesio pabaigos. Ar planuotumėte fizinį barjerą ties rizikingiausiomis vietomis mūsų pasienyje su Kaliningrado sritimi?
M. Katelynas: Dalyje ruožo yra įrengto fizinio barjero. Iš esmės – taip, reikėtų į Kaliningrado sieną žiūrėti šiek tiek skirtingai, negu žiūrime į Baltarusijos. Jei žiūrėsime į sieną su Baltarusija, tai turime tam tikrus ruožus, kaip Čepkelių raistas, kitos vandeningos vietos, kur mes neturime barjero, bet didžioji dalis sienos su Baltarusija yra normali, fizinė siena.
Kai turime sieną su Kaliningradu – turime Nemuną, turime kitus vandens telkinius, lygiai taip pat su Kaliningradu sieną turime ir Neringoje, ir mūsų Baltijos jūros ekonominėje zonoje. Šiek tiek sprendiniai ten turėtų būti kiti.
Taip, tam tikruose ruožuose būtų tikslinga įrengti fizinį barjerą, stebimą ir kamerų ir termovizorių, šiuo metu ten yra tik kameros. Dalyje to ruožo fizinio barjero įrengimas būtų kontrproduktyvus. Mes išleistumėme reikšmingus pinigus ten, kur tikrai tam nėra poreikio.
Turiu planą, parengtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos, dėl Kaliningrado sienos stiprinimo. Sprendiniai yra parengti, tam reikia šiek tiek papildomo finansavimo, tikimės tas problemas išspręsti. Turime stiprinti ne tik mūsų sieną su Baltarusija, bet ir su Kaliningradu.
Kas būtent yra tame plane?
M. Katelynas: Įvairių priemonių, kurių nenorėčiau atskleisti viešai. Galima suvokti, kad priemonės kai kurios panašios, kaip ir prie sienos su Baltarusija.
Lenkai paskelbė informaciją, kad buvo planuotas kruvinas išpuolis iš Kaliningrado srities, apkaltinant ukrainiečius. Buvo įspėtos ir Baltijos šalys, kad ir pas mus tai galėtų įvykti. Ar karių būvimas ties pasieniu labiausiai susijęs su tuo? Ar turite informacijos, kad taip galėjo įvykti?
M. Katelynas: Mes gauname visą laiką įvairios informacijos, su visomis grėsmėmis susijusiomis. Ir su diversinėmis, sabotažo grupėmis iš Rusijos, ar jos veiktų mūsų valstybėje, galimai, ar jos veiktų kitose valstybėse. Kadangi mes esame NATO nariai, mes dalinamės ta informacija ir NATO bloke, ir kartu su kaimynais. Tos informacijos yra įvairios.
Lenkai pasirinko paviešinti tą, ką paviešino. Aš negaliu komentuoti tos informacijos, kurią jie turi, nes jos nemačiau. Mūsų turima informacija yra nuolat vertinama dėl grėsmių lygio. Tas grėsmių lygis šiuo metu nėra pakitęs, yra toks, koks buvo ir anksčiau. Kariai kol kas lieka prie Kaliningrado sienos, jie yra pratęsti iki gruodžio pradžios.
Toliau vertinsime informaciją, kuri ateis, ir žiūrėsime ar yra poreikis stiprinti apsaugą toliau, ar, galbūt, galima padaryti ir pertrauką. Jeigu bus poreikis – tuos karius galima sugrąžinti. Juk čia nėra toks sprendimas, kuris padarytas vienoks kitą uždraudžia. Nematau tame problemos ir nuolat palaikome kontaktą su krašto apsaugos ministru, tikrai tuo sprendinius randame.
Estai nusprendė uždaryti sieną su Rusija nuo gruodžio. Tai reakcija į bandymą surengti sabotažą prieš dronų gamyklą. Kas turi įvykti, kad Lietuva priimtų kažką panašaus?
M. Katelynas: Toks sprendimas, kaip Estijoje, pas mus būtų galimas. Tiesiog, reikia įvertinti dar vieną dalyką – kad mes turime Kaliningrado tranzitą. Tai yra mūsų stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatyta, kad per Lietuvą turi būti užtikrinta galimybė vykti Kaliningrado tranzitui, tiek traukiniais, tiek ir automobiliais. Kad uždarytume sieną aklinai ir nebeleistume vykti Kaliningrado tranzitui – nėra įmanoma.
Dėl paties motyvo, nors mes ir galėtume uždaryti tam tikras dalis, apriboti dalykus, bet kas po to? Šitoje vietoje žiūriu į atsaką, jei įvyksta kažkas ir mes, sekdami estų pavyzdžiu, uždarome sieną. Jei mes toliau turime atoveiksmį iš Rusijos, o koks sekantis mūsų, tame veikimo lauke, žingsnis? Ką mes galime padaryti daugiau?
Aš visuomet siūlyčiau žiūrėti taip, kad neapsibrėžkime patys sau ribų veikimo, nes tam tikrais atvejais atlikdami tokį stiprų veiksmą, pasilikime veikimo laisvės. Jeigu meta granatą, neatsakykime atominės bombos pasiuntimu. Sprendimai turi būti proporcingi.
Jei kažkas keistųsi, įtartume galimas sabotažo atakas Lietuvoje, diversantus kažkokius, ar būtų atliekami veiksmai – taip, tada situacija keistųsi iš esmės ir vertintume iš naujo. Šiuo metu, ir dėl Kaliningrado tranzito, ir apskritai, dėl situacijos, tai nebūtu proporcingas sprendimas šiuo metu, mano nuomone.
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