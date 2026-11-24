„Su giliu liūdesiu pranešame, kad Anapilin iškeliavo ilgametė VšĮ Tauragės ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus slaugytoja Regina Grėbliauskienė“, – skelbė gydymo įstaiga socialiniame tinkle.
Ilgus savo gyvenimo metus Regina skyrė kilniam ir atsakingam slaugytojos darbui, rūpinosi pacientais, dalijosi profesine patirtimi ir žmogiškąja šiluma.
„Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą, artimuosius, draugus ir kolegas.
Tegul šviesus jos atminimas išlieka visų ją pažinojusių žmonių širdyse“, – užuojautą reiškė ligoninė.
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