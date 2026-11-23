Avarija įvyko liepą Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime, Nemenčinės gatvėje. Čia automobilis „BMW 116“, vairuojamas merginos (gimusios 2007 m.), lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu „MAN TGA 26.350“, kurį vairavo vyras, (gimęs 1963 m.).
Po smūgio didelis krovininis šiukšlių sunkvežimis apvirto.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai iš transporto priemonės ištraukė joje prispaustą merginą ir perdavė ją greitosios medicinos pagalbos medikams. Šie bandė merginą gaivinti, tačiau ji mirė medikų automobilyje.
Sunkvežimio vairuotojas žurnalistams pasakojo, kad merginos vairuojamas BMW iššoko iš mašinų kolonos ir susidūrė su jo vairuojamu sunkvežimiu.
Prokuratūra: abiturientės mirtimi pasibaigusios avarijos aplinkybės dar nebaigtos tirti
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas iki šiol tebėra atliekamas.
„Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvykio eismo įvykis, kuriame žuvo žmogus yra tęsiamas, atliekami suplanuoti ikiteisminio tyrimo veiksmai, laukiama specialistų išvadų. Proceso sprendimas šiame tyrime dar nėra priimtas“, – Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
ELTA primena, kad prieš pat mirtį abiturientė atsiėmė apdovanojimą už gautus penkis šimtukus.
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