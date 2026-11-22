Maža to, iki aplinkybių nustatymo jis vartojo alkoholį, o kitą dieną jam nustatytas 2,60 promilės girtumas. Kauno apylinkės teismas skyrė 40 parų areštą, jo vykdymą atidedant.
Paprašė patraukti automobilį
Incidentas įvyko 2025 metų liepos 22 dieną, apie 12.40 val., P. Lukšio gatvėje Kėdainiuose. Arūnas (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) sėdo prie automobilio „Volkswagen Golf“ vairo, nors teisės vairuoti niekada nebuvo įgijęs.
Jo pažįstamas Darius paprašė automobilį patraukti atbulomis, nes pats esą negalėjo to padaryti. Manevruodamas Arūnas kliudė savivaldybei priklausantį šiukšlių konteinerį ir jį apgadino. Vyras nesustojo bei nepranešė apie eismo įvykį.
„Važiuodamas buvau blaivus, alkoholį pradėjau vartoti tik grįžęs namo“, – aiškino kaltinamasis. Pasak jo, tą pačią dieną jis gėrė alų ir degtinę, o kitą rytą vėl vartojo alkoholį.
Girtumą nustatė tik kitą dieną
Policija vyrą patikrino 2025 metų liepos 23 dieną, 14.28 val. alkotesteris parodė 2,60 promilės. Baudžiamoji atsakomybė kilo ne vien dėl apgadinto turto ar pasišalinimo, o dėl alkoholio vartojimo po eismo įvykio iki tol, kol buvo nustatytos jo aplinkybės.
Arūnas kaltę pripažino visiškai ir teigė besigailintis. Teismas įvertino jo paaiškinimą, pareigūnų surinktus duomenis ir informaciją apie apgadintą konteinerį.
Vyrui tai nebuvo pirmas susidūrimas su teisėsauga. Jis buvo teistas 10 kartų, o paskutinis teistumas nebuvo išnykęs. Ši aplinkybė turėjo didelę reikšmę parenkant bausmę.
Konfiskavo automobilio vertę
Teismas Arūnui skyrė 60 parų areštą. Kadangi byla išnagrinėta baudžiamuoju įsakymu ir vyras pripažino kaltę, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 40 parų.
Arešto vykdymas atidėtas 10 mėnesių. Šiuo laikotarpiu nuteistasis negalės vartoti psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį, išskyrus gydytojo paskirtus vaistus. Pažeidus sąlygas, atidėta bausmė gali būti pradėta vykdyti.
Vyrui taip pat 5 metams uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones. Toks draudimas paskirtas ir nepaisant to, kad vairuotojo pažymėjimo jis apskritai nebuvo įgijęs.
Kadangi „Volkswagen Golf“ priklausė kitam asmeniui, pats automobilis nebuvo paimtas. Vietoje jo iš Arūno nuspręsta išieškoti transporto priemonės vertę atitinkančią sumą – 1 080 eurų.
Byloje nustatyta, kad eismo įvykio aplinkybės nebuvo išaiškintos iš karto, nes vairuotojas iš vietos pasišalino. Būtent iki policijos patikrinimo vartotas alkoholis užkirto kelią patikimai nustatyti, ar vyras buvo girtas ir pačios avarijos metu.
Teismas rėmėsi ne vien alkotesterio rodmeniu. Vertintas Arūno prisipažinimas, pasakojimas apie išgertus gėrimus, apgadinimo duomenys ir pareigūnų medžiaga.
Nors konteinerio apgadinimas nebuvo didelis eismo įvykis, tačiau vairuotojui galiojo pareiga likti vietoje ir bendradarbiauti su pareigūnais. Išvykimas ir vėliau sekęs alkoholio vartojimas apsunkino tyrimą bei tapo baudžiamosios bylos pagrindu.
Skirdamas 5 metų draudimą vairuoti teismas įvertino ne tik konkretų manevrą, bet ir kaltinamojo asmenybę. Daugybė ankstesnių teistumų rodė, kad švelnesni ribojimai iki tol nepadėjo pakeisti elgesio.
Automobilio savininkas šioje byloje nebuvo pripažintas nusikaltimo vykdytoju. Todėl valstybė pasirinko ne svetimo turto konfiskavimą, o nusikalstamai veikai panaudotos transporto priemonės piniginės vertės išieškojimą iš paties kaltininko.
Nuteistasis per 14 dienų nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo gali pareikalauti surengti bylos nagrinėjimą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. Jei prašymo nepateiks, įsakymas įsiteisės ir taps neskundžiamas.
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