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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naujo BMW „krikštynos“ baigėsi katastrofa – štai kaip išgyveno siaubo naktį

2026-09-23 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 13:50
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Naujai įsigytą BMW automobilį su draugais nusprendęs „aplaistyti“ jaunas vairuotojas po kelių valandų pasigailėjo tokio savo sprendimo. Dėl sukeltos avarijos ir pridarytos žalos Vilius atsidūrė teisme.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (29)

Naujai įsigytą BMW automobilį su draugais nusprendęs „aplaistyti“ jaunas vairuotojas po kelių valandų pasigailėjo tokio savo sprendimo. Dėl sukeltos avarijos ir pridarytos žalos Vilius atsidūrė teisme.

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Kaišiadorių apylinkėse girtas vyras nesuvaldė automobilio, išlaužė privataus namo vartus, taranavo kieme stovėjusius automobilius ir įlėkė į garažą. Padaryta žala viršijo 36 tūkst. eurų, tačiau teismas nusprendė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

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Tokį sprendimą priėmė Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą dėl vairavimo išgėrus ir eismo saugumo taisyklių pažeidimo, sukėlusio didelę turtinę žalą.

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(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

BMW „aplaistė“ su trenksmu

Bylos duomenimis, 2025 m. spalio 18-osios paryčiais Vilius vairavo išperkamosios nuomos būdu įsigytą BMW automobilį. Vyrui buvo nustatytas 1,64 promilių girtumas.

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Teisme jis pasakojo, kad automobilį įsigijo vos dieną prieš nelaimę ir šią progą nusprendė atšvęsti su draugais: „Su draugais norėjosi atšvęsti. Užvaldė jausmai, apėmė euforija, todėl ir pasielgiau labai neprotingai.“

Anot jo, po vakarėlio vyras nusprendė parvežti draugą namo. Grįždamas atgal neįvertino nei savo būklės, nei sudėtingų oro bei eismo sąlygų. „Lijo, buvo prastas matomumas, neįvertinau kelio dangos ir to, kad esu apsvaigęs nuo alkoholio“, – aiškino vyras.

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Nelaimė įvyko apie 4.10 val. ryto. Vairuotojas artėjo prie T formos sankryžos, tačiau nepasirinko saugaus greičio ir automobilio nesuvaldė.

BMW pralaužė uždarytus privataus namo vartus ir dideliu greičiu įlėkė į kiemą. Smūgio metu buvo apgadinti kieme stovėję automobiliai „Volkswagen Eos“ ir „Lincoln“.

Tuo viskas nesibaigė. BMW rėžėsi į prieš garažą stovėjusį „Jeep Renegade“, jį įstūmė į garažą, išlaužė vartus, apgadino pastato fasadą bei sunaikino garaže laikytą turtą.

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Teismas nustatė, kad vienai nukentėjusiajai buvo padaryta beveik 28 tūkst. eurų žala, kitam – daugiau kaip 4 tūkst. eurų, o trečiam – dar per 4 tūkst. eurų. Bendra žala siekė daugiau nei 36 tūkst. eurų.

Pabudo nuo sprogimą priminusio garso

Nukentėjusioji pasakojo, kad tuo metu miegojo, kai ją pažadino stiprus trenksmas: „Iš pradžių pagalvojau, kad kažkas sprogo kieme.“

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Išėjusi į lauką ji pamatė išlaužytus vartus, apgadintus automobilius ir į garažą įsirėžusį BMW.

Nukentėjusiosios sūnus nedelsdamas paskambino bendruoju pagalbos telefonu. Jis teigė, kad iš automobilio išlipęs vairuotojas iš karto prisipažino vartojęs alkoholio ir aiškino nesuvaldęs automobilio.

Po avarijos policijos pareigūnai vairuotojui nustatė 1,64 promilių girtumą. Jam taip pat buvo fiksuoti aiškūs girtumo požymiai – alkoholio kvapas, nekoordinuoti judesiai ir nerišli kalba.

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Ikiteisminio tyrimo metu ir teisme vyras kaltę pripažino visiškai. Jis atsiprašė visų nukentėjusiųjų ir prisiėmė atsakomybę dėl padarytos žalos.

„Dabar supratau, kad šventes galima švęsti be alkoholio“, – sakė jis.

Bylos duomenimis, vyras su nukentėjusiaisiais pasiekė susitarimus dėl žalos atlyginimo. Taip pat buvo sudaryta taikos sutartis su draudimo bendrove, kuri nukentėjusiesiems išmokėjo daugiau kaip 36 tūkst. eurų draudimo išmoką.

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Nukentėjusieji teisme patvirtino, kad kaltinamajam pretenzijų nebeturi ir sutinka susitaikyti.

Teismas baudžiamosios bylos nenagrinės toliau

Kauno apylinkės teismas konstatavo, kad vyras padarė du nusikaltimus – vairavo būdamas girtas ir pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala.

Vis dėlto, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis anksčiau nebuvo teistas, visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi, atlygino žalą bei susitaikė su nukentėjusiaisiais.

Dėl šių priežasčių jis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiesiems susitaikius, o baudžiamoji byla nutraukta.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

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