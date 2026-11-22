Kaltinamoji Agnė K., vairuodama automobilį, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
Eismo įvykis nutiko 2021-ųjų spalio 18-sios rytą. Apie 7.30 val. daugiabučio namo kieme, vairuodama automobilį „Ford Focus“, būdama neatidi, dėl automobilio viduje susidariusių tam tikrų aplinkybių, transporto nesustabdė ir toliau važiuodama partrenkė pėsčiąją.
Taip sukėlė eismo įvykį, kurio metu nukentėjusiajai R. T. dėl kairiojo blauzdikaulio šoninio krumplio ir tarpkrumplinės pakylos intrasąnarinio, skeveldrinio lūžimo su poslinkiu, padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Dėl kaltės nesiginčijo
Kaltinamoji teisiamojo posėdžio metu kalta prisipažino visiškai. Teigė, kad labai gailisi ir paaiškino įvykio aplinkybes. Moteris pasakojo, kad anksti ryte išėjo su savo abiem sūnumis į kiemą ir įsėdo į jai priklausantį automobilį „Ford Focus“. Prieš vaikus pasodinant į automobilį, ji užkūrė automobilį, kad jis pašiltų, kadangi buvo pašalę tuo metu, langai aprasoję.
Jos automobilis stovėjo automobilių stovėjimo aikštelėje, namo kieme. Kai vaikus pasodino į galą, ji pati atsisėdo į vairuotojo vietą ir dar šiek tiek, maždaug apie 10 minučių palaukė, kol šiluma nupūs aprasojusį langą.
Tuo metu buvo maždaug apie 7.30 val., nebuvo tamsu, tačiau buvo rūkas, buvo labai drėgna. Prieš veždama vaikus į mokyklą ir važiuodama į darbą, nutarė pakeliui išvežti šiukšles į konteinerius.
Jai pradėjus važiuoti, automobilio gale sėdintys vaikai pradėjo triukšmauti, šaukti. Ji atsimena, kad prieš jai pajudant automobiliu iš vietos, matė kaip kaimynas jai po dešine puse vedžiojo šunį, matė, kaip iš tolėliau jai iš priekio dešinės pusės ėjo kažkokie vaikai mokyklos pusės link.
Ji tikrai nematė, kad kas nors eitų jai po kaire puse. Ji važiavo keliuku laikydamasi arčiau jo kairės pusės, kadangi matė iš dešinės pusės einančius vaikus. Moteris teigė, kad važiavo 15-20 km/ val. greičiu.
Ji pavažiavo tikrai nedidelį atstumą, gal kokių 20-30 metrų. Taigi, kai vaikai pradėjo šūkauti, ji važiuodama atsisuko į juos gal tik sekundei, kad pažiūrėtų, kas ten tarp jų vyksta. Tik jai pasukus galvą į vaikus, ji iš karto atsisuko į kelią ir pamatė moterį, atsirėmusią į jos automobilio priekinio kapoto kairę pusę.
Moteris iškarto nukrito ant žemės. Kiek atsimena, ji buvo tarpe tarp jos automobilio ir kitų ant vejos sustatytų automobilių. Ji jokio bumbtelėjimo į tą moteriškę nepajuto, galbūt iš susijaudinimo to neatsimena.
Ji tik pamačiusi tą moteriškę, iš karto sustojo ir užgesino variklį. Išlipusi iš automobilio nuėjo prie tos moters. Tuo metu moteris sėdėjo ant žemės ir buvo susiėmusi už kairės savo kojos, sakė, kad jai skauda tą koją.
Kaip ji suprato, moteris ėjo važiuojamąja dalimi ties tais ant vejos stovinčiais automobiliais. Ji norėjo jai padėti atsistoti, tačiau ji jai pasakė jos neliesti, nes jai labai koją skauda. Kaltinamoji tada iš karto iškvietė greitąją, kuriems paaiškino, kad padarė avariją ir partrenkė žmogų.
Kaltinamoji po įvykio ne kartą nukentėjusiajai skambino, atsiprašė, teiravosi, kaip ji laikosi, kaip jos sveikata. Ji jai atsakė, kad ji jaučiasi prastai, kad jai skauda koją, sunku savimi pasirūpinti.
Agnė K. siūlėsi jai nupirkti vaistų ar perduoti į palatą kokių vaišių, tačiau ji pasakė, kad jai nieko nereikia, jog ja rūpinasi vaikai. Ji bendravo gražiai, jos nekaltino, sakė, kad abiem tai nelaimingas atsitikimas, kad abi galėjo būti atidesnės.
Ji labai gailisi dėl tokio įvykio, labai pergyvena, kad taip nutiko, tikrai nenorėjo sužaloti tos moters, tai buvo nelaimingas atsitikimas. Ji pati po įvykio gyveno baimėje, keletą savaičių nuolat jautė stresą, bijojo vairuoti automobilį.
Netikėtas smūgis
Nukentėjusioji R. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji tos dienos rytą išėjo į savo darbovietę, tačiau jos nepasiekė. Pakeliui, ją kliudė automobilis. Ji tuo metu buvo blaivi, nevartojo jokių psichiką veikiančių vaistų.
Ji ėjo ramiai, nekalbėjo jokiu telefonu, nebuvo pasijungusi jokių ausinukų. Nebuvo nieko, kas ją blaškytų. Ji tuo metu ėjo kelkraščiu, palei mašinas, stovinčias ant žalios vejos, kadangi ten nėra šaligatvio.
Nukentėjusioji pabrėžė, kad tikrai nebuvo išėjusi ant kelio važiuojamosios dalies, ėjo palei mašinas. Tuo metu buvo prieblanda, jau švito, kiek atsimena, gatvių žibintai jau nebešvietė. Jai taip einant, ji pamatė kaip link jos pusės važiuoja automobilis.
Tačiau tas automobilis, kaip jai atrodė, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir dėl to kliudė ją. Automobilis taip greitai prie jos priartėjo, kad ji nespėjo niekur pasitraukti. Bandė šiek tiek atsitraukti, tačiau vis tiek ją kliudė.
Atsimena, kad tas automobilis kliudė jos koją kairiuoju bamperio kampu. Po smūgio ji visa susvirduliavo, lyg apsisuko ir pargriuvo ant žemės. Iš pradžių ją ištiko šokas, nepajuto skausmo.
Jai pargriuvus ant žemės, tas automobilis pavažiavo į priekį už gal kokių keleto metrų ir sustojo. Automobiliui sustojus iš jo išlipo moteris, kuri atsisuko į ją ir paklausė, kas čia atsitiko. Ji pažino tą moterį iš matymo, kadangi ji dažnai lankosi prekybos centre, kuriame dirba.
Pasakė, kad ji ją partrenkė. tuomet ji atsiprašinėjo, sakė, kad jos nematė. Ji paminėjo, kad susipyko jos vaikai ir todėl ji žiūrėjo į juos, dėl ko matyt jos nepastebėjo. Nukentėjusioji bandė pasikelti, tačiau nepavyko, kadangi jos kairė koja ties blauzda buvo aiškiai pakrypusi į kitą pusę.
Pakliuvus į ligoninę, be kojos operacijos, buvo pjaunama ties klubu ir gremžiamas kaulas. Mėnesį gyveno pas dukrą, tada grįžo į savo namus, tačiau buvo sunku nusiprausti, maisto pasigaminti taip pat nesugebėjo.
Nurodė, kad gyvena 5-me aukšte, todėl jai tai tapo didele problema. Paaiškino, kad reikėjo daug vaistų vartoti. Ji tikėjosi, kad baigs reabilitacijas ir bus viskas gerai, bet šiai dienai negali paeiti didelių atstumų, nes koja per kelį krypsta į vidų, yra sutinusi.
Išgirstos diagnozės iš gydytojų nuteikia pesimistinei nuotaikai. Paaiškino, kad gydytojas jai pasakė, jog reikia mankštinti koją, nes gali raumenys sunykti.
Civilinio atsakovo draudimo bendrovės „Compensa“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su civiliniu ieškiniu, tačiau nurodo, kad atlygins tik tą neturtinę žalą, kurią ieškovė galėjo pagrįsti medicininiais ir kitais dokumentais. Tai yra, draudimo bendrovė sutiko atlyginti 9300 eurų neturtinę žalą, išskyrus 200 eurų dalį už masažus.
Teismo sprendimas
Teismas nusprendė Agnę K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant 1,5 metų terminą ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti nukentėjusiajai R. T. iš draudimo bendrovės 9300 eurų neturtinei žalai atlyginti. Likę 200 eurų už masažus priteisti iš kaltinamosios. Ji taip pat turės padengti 530 eurų siekiančias advokato išlaidas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.
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