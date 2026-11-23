Profesorius Algirdas Šačkus gimė 1954 m. gegužės 12 d. Kaune. Baigęs Kauno politechnikos institutą, visą savo profesinį gyvenimą paskyrė mokslui, studijoms ir jaunųjų tyrėjų ugdymui.
Jo akademinis kelias yra neatsiejamas nuo Kauno technologijos universiteto, kuriame jis dirbo dėstytoju, profesoriumi, Cheminės technologijos fakulteto dekanu bei Tarybos pirmininku, vėliau vadovavo Sintetinės chemijos institutui.
Prof. A. Šačkus iniciavo fakulteto mokslo ir studijų sistemos pertvarką bei jo įsiliejimą į Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvę. Buvo KTU Senato Mokslo komiteto pirmininkas, Tarybos narys, Chemijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas.
Prisiminė profesoriaus gabilituoto mokslų daktaro Algirdo Šačkaus darbus
Profesoriaus mokslinė veikla apėmė funkcinių organinių junginių, heterociklinių sistemų, aminorūgščių chemiją, junginių struktūros nustatymą, savybių tyrimus. Jo darbai reikšmingai prisidėjo prie organinės sintezės plėtros pasauliniame kontekste, metalais katalizuojamų reakcijų taikymo ir naujų medžiagų kūrimo.
Jis paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių, buvo daugelio išradimų bei patentų bendraautorius, vadovavo daugiau kaip 20 sėkmingai disertacijas apgynusių doktorantų. Profesoriaus Algirdo Šačkaus mokslinė veikla sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo.
Jis bendradarbiavo su Europos universitetais ir mokslinių tyrimų centrais, užsienio biofarmacijos kompanijomis, stažavosi bei dirbo Prahos cheminės technologijos institute, Lundo universitete, Wageningeno universitete, Kopenhagos universitete ir Karališkajame Danijos farmacijos universitete.
Profesoriaus Algirdo Šačkaus vardas neatsiejamas ir nuo šiuolaikinės Kauno mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo. Jis priklausė tai mokslininkų kartai, kuri ne tik vykdė aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, bet ir kūrė sąlygas ateities mokslui. Labai aktyviai dalyvaudamas Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (mokslo slėnių), profesorius paliko ilgalaikį pėdsaką Lietuvos mokslo sistemoje.
Vienas reikšmingiausių profesoriaus Algirdo Šačkaus darbų – jo iniciatyva 2005 m. įkurtas KTU Sintetinės chemijos institutas. Šis institutas yra modernus pasaulinis organinės sintezės mokslinių tyrimų centras, kurio tarptautinį konkurencingumą ir finansinį tvarumą užtikrina aktyvus bendradarbiavimas su užsienio partneriais.
Profesorius nuosekliai telkė mokslininkų komandą, plėtojo mokslinių tyrimų kryptis, rūpinosi modernios mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimu ir stiprino bendradarbiavimą su Lietuvos bei užsienio mokslo institucijomis ir aukštųjų technologijų įmonėmis.
Jo iniciatyva ir ilgametis vadovavimas padėjo sukurti tvirtą pagrindą instituto fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtrai, naujų funkcinių bei biologiškai aktyvių junginių kūrimui ir mokslo rezultatų praktiniam pritaikymui.
Profesoriaus indėlis į studijų procesą
Ypatingą vietą profesoriaus gyvenime užėmė mokslininkų ugdymas. Jam vadovaujant disertacijas sėkmingai apgynė daugiau kaip 20 doktorantų, kurių daugelis tęsia mokslinę ir akademinę veiklą.
Ne mažiau svarbus buvo ir jo indėlis į studijų procesą. Profesorius parengė bei kartu su kolegomis išleido studijų ir mokymo leidinius „Organinė chemija 1,2“, „Žalioji chemija“, „Medicininė chemija“, „Šiuolaikiniai organinės sintezės metodai“, kurie tapo reikšminga pagalba kelioms chemikų kartoms.
Kolegoms, studentams ir doktorantams profesorius Algirdas Šačkus išliks reiklus, principingas, tačiau geranoriškas mokytojas ir vadovas, išmintingas patarėjas, savo darbui atsidavęs mokslininkas.
Jo profesionalumas, atsakomybė, sukaupta patirtis, gebėjimas įžvelgti ateities vystymosi tendencijas ir telkti žmones padėjo formuoti akademinę aplinką, kurioje buvo puoselėjamos mokslinės tradicijos, ugdomi jauni tyrėjai ir siekiama bendrų tikslų.
Profesoriaus Algirdo Šačkaus gyvenimo darbai ir jų reikšmė išliks ne tik mokslinėse publikacijose ar universiteto istorijoje, bet ir išugdytų mokslininkų pasiekimuose bei žmonių, kuriems teko garbė su Juo dirbti ir mokytis, atmintyje.
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