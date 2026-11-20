Pedagogė, kultūros puoselėtoja ir visuomenininkė visą gyvenimą paskyrė jaunimo ugdymui, istorinės atminties saugojimui bei lietuviškos dainos tradicijų puoselėjimui, o jos darbai paliko ryškų pėdsaką Kauno rajono ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime.
Mirė tikra tautinės dvasios žadintoja
Socialiniame tinkle „Facebook“ Kauno rajono bendruomenė paskelbė liūdną žinią apie V. Ramanauskienės netektį. Įraše Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas jautriai prisiminė reikšmingus pedagogės gyvenimo momentus ir pareiškė užuojautą jos šeimai.
„MOTERIS, KURI ŽADINO TAUTINĘ DVASIĄ
Veronika Ramanauskienė (1928–2026)
Kauno rajono bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 98-uosius metus į Amžinybę iškeliavo išskirtinė asmenybė, ilgametė Kauno rajono kultūros ir švietimo darbuotoja Veronika Ramanauskienė. Visą savo prasmingą gyvenimą Veronika paskyrė jaunų žmonių ugdymui, krašto istorinės atminties išsaugojimui ir lietuviškos dainos populiarinimui.
Savo profesinį kelią Veronika Ramanauskienė pradėjo kaip talentinga pedagogė. Ji mokė vaikus Jaučakių pradinėje, Čekiškės ir Vilkijos vidurinėse mokyklose, vėliau darbavosi Vilkijos ir Kauno rajonų švietimo skyrių inspektore. Už nuopelnus ugdymo srityje Veronika Ramanauskienė buvo įvertinta Švietimo ministerijos Žymūno ženklu.
Ypač ryškų pėdsaką Veronika Ramanauskienė paliko dirbdama Kauno rajono kultūros skyriaus vedėja: organizavo Kauno rajono dainų šventes, subūrė kultūros darbuotojų chorą ir tapo tautinę dvasią žadinusių iniciatyvų autore.
1971 metų gegužės 16 dieną jos ir kompozitoriaus Konrado Kavecko pastangomis įvyko pirmasis Juozo Naujalio mišrių chorų konkursas-festivalis. Sudėtingais sovietmečio metais Veronikos pastangomis festivalio repertuare suskambo Juozo Naujalio „Lietuva brangi“, neoficialiai laikoma antruoju Lietuvos himnu, vėliau sugrįžusi ir į didžiąsias Dainų šventes.
Veronika Ramanauskienė taip pat buvo viena iniciatorių, siekusių įamžinti šio kompozitoriaus atminimą mūsų krašte.Veronikos energijos užteko viskam – ji vadovavo Kauno rajono bičiulių, Kraštotyros bei Muziejų draugijoms, telkė bendruomenę, rūpinosi paveldu.
Už indėlį į šalies ir rajono kultūrinį gyvenimą jai buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusios kultūros darbuotojos vardas, o 2013 metais įteiktas aukščiausias savivaldybės apdovanojimas – Kauno rajono savivaldybės pirmojo lygio garbės ženklas.
Veronikos Ramanauskienės gyvenimas – tai tylios, bet nepaprastai stiprios meilės savo kraštui ir žmonėms pavyzdys. Jos šiluma ir palikti darbai dar ilgai gyvens žmonių atmintyje. Kauno rajono savivaldybės vardu reiškiu užuojautą velionės artimiesiems, bičiuliams, buvusiems kolegoms ir visiems, kurių gyvenimus palytėjo ši asmenybė.
Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras“, – buvo rašoma įraše.
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