Vyras kolegų atmintyje išliks ne tik kaip profesionalus priešgaisrinės priežiūros specialistas, bet ir kaip nuoširdus draugas, mokytojas bei žmogus, gebėjęs net sunkiausiomis akimirkomis dovanoti šypseną.
Ugniagesių gretose – gedulas
Apie netektį pranešęs Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolektyvas velionį vadina neatsiejama tarnybos dalimi, palikusia ryškų pėdsaką rajono priešgaisrinės saugos istorijoje.
„Su giliu liūdesiu ir skausmu atsisveikiname su mūsų Kolega, Draugu Miroslavu Davlidovič...
Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolektyvo vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Miroslavo artimiesiems, šeimai ir visiems, kuriems teko laimė jį pažinoti. Dalijamės jų skausmu dėl netikėtos ir skaudžios netekties.
Miroslavas Šalčininkų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje priešgaisrinės priežiūros pareigūnu dirbo net 34,5 metų. Per šiuos ilgus tarnybos metus jis tapo neatsiejama mūsų kolektyvo dalimi, o jo profesinė veikla paliko reikšmingą pėdsaką Šalčininkų rajono priešgaisrinės saugos istorijoje.
Jis buvo tikras savo srities profesionalas, nuoširdžiai mylėjęs savo darbą, pasižymėjęs ypatingu pareigingumu, atsakingumu ir kruopštumu. Nuolat gilino profesines žinias, domėjosi naujovėmis, noriai dalijosi savo patirtimi ir žiniomis su kolegomis.
Buvo puikus, kantrus mokytojas, iš kurio turėjo ko pasimokyti ne vienas Tarnybos darbuotojas. O kas galėtų pamiršti jo gebėjimą taip įdomiai ir įtraukiančiai pasakoti mokiniams apie priešgaisrinę saugą, sudominti, paaiškinti ir perteikti tai, ką pats puikiai išmanė?
Tačiau Miroslavas buvo kur kas daugiau nei puikus pareigūnas. Jis buvo žmogus, kuriuo visada galėjai pasikliauti, kuris niekada neatsisakydavo padėti, patarti ar tiesiog būti šalia. Išsiskyrė savitu, originaliu ir neblėstančiu humoro jausmu. Kartu su juo dirbant netrūkdavo juoko ir geros nuotaikos – net sudėtingiausiomis akimirkomis jis rasdavo būdą praskaidrinti dieną, pralinksminti kolegas ir priminti, kad kartu galime įveikti viską.
Miroslavas buvo mūsų Tarnybos siela. Žmogus, kuris savo profesionalumu pelnė pagarbą, nuoširdumu – pasitikėjimą, o šiluma ir humoro jausmu – kiekvieno kolegos simpatiją. Jis buvo ne tik bendradarbis ar kolega – pirmiausia jis buvo Draugas.
Sunku suvokti ir susitaikyti, kad jo nebėra tarp mūsų. Liks prisiminimai, bendros akimirkos, jo pamokymai, šypsena ir tas ypatingas juokas, kurio taip trūks mūsų kasdienybėje.
Miroslavai, ačiū Jums už 34,5 metų, skirtus Tarnybai, už Jūsų žinias, atsidavimą, pagalbą, draugystę ir visas kartu praleistas akimirkas. Jūsų atminimas visada gyvens mūsų širdyse.
Ilsėkis ramybėje, mielas Kolega ir Drauge.
Nuoširdžiai liūdintis Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolektyvas.
(ši nuotrauka daryta 2025.12.31 – paskutinė nuotrauka paskutinę Miroslavo Tarnybos dieną prieš išeinant į užtarnautą pensiją)“, – liūdna žinia „Facebook“ dalijosi Šalčininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
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