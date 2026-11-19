Bendruomenė prisiminė pedagogę ir jautriais žodžiais pagerbė jos atminimą.
Mirė ilgametė mokytoja
Socialiniame tinkle „Facebook“ Alytaus Dzūkijos mokykla pasidalijo žinia apie mylimos mokytojos mirtį. Jie apžvelgė pedagogės gyvenimą ir priminė, kiek daug I. Baniulytė reiškė tiek mokiniams, tiek kolegoms.
„In memoriam
Ina Baniulytė
1930-2026
„Mokytojas palieka pėdsakus ne lentoje, o žmogaus gyvenime.“
2026 m. lapkričio 15 d. mirė ilgametė pedagogė, eruditė Ina Baniulytė. Su pagarba ir dėkingumu prisimename mokytoją ir auklėtoją Iną Baniulytę, kurios gyvenimas buvo skirtas švietimui, kultūrai ir žmogaus ugdymui.
Ina Baniulytė gimė 1930 m. sausio 1 d. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, ji daugiau nei keturis dešimtmečius mokė rusų kalbos ir literatūros, etikos Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje( buvusioje 1-oje vidurinėje). Jos aukšta profesinė kvalifikacija, plačios žinios ir atsidavimas darbui pelnė kolegų, mokinių bei tėvų pagarbą.
Mokytojos ugdytiniai ne kartą garsino mokyklą respublikinėse olimpiadose, o jos pedagoginė patirtis tapo pavyzdžiu daugeliui mokytojų. Mokytoja 25 metus dirbo šokių būrelio vadove. Dalyvavo dvejose respublikinėse dainų ir šokių šventėse. Už puikius pasiekimus buvo apdovanota švietimo ir mokslo ministerijos garbės raštu.
Ina Baniulytė išsiskyrė ne tik dalykinėmis žiniomis, bet ir erudicija, kūrybiškumu bei nuoširdžiu bendravimu su mokiniais. Pamokose ji ugdė ne tik žinias, bet ir vertybines nuostatas, skatino mąstyti, diskutuoti, ieškoti tiesos ir gėrio.
Mokytojos dvasinė stiprybė, išmintis, profesionalumas ir meilė žmogui paliko ryškų pėdsaką daugelio mokinių, kolegų ir bendruomenės narių gyvenimuose.Jos atminimas išliks gyvas mokinių prisiminimuose, kolegų pagarboje ir visuose darbuose, kuriuos ji įkvėpė“, – buvo rašoma įraše.
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