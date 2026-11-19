Apie atlikėjo netektį paskelbta oficialioje jo interneto svetainėje, skelbė thesun.co.uk.
Gerbėjus pasiekė skaudi žinia
Joje pasidalinta jautria žinute:„Su sunkia širdimi turime pranešti, kad Johnas Christas ramiai iškeliavo Anapilin 2026 m. lapkričio 15 d. Atsisveikinimo ceremonijos nebus rengiamos. Nuoširdžiai prašome visų šiuo sunkiu metu gerbti šeimos privatumą. Johnas mylėjo kiekvieną iš jūsų.“
Oficiali muzikanto mirties priežastis kol kas neskelbiama. Vis dėlto dar rugsėjį Johnas buvo užsiminęs apie suprastėjusią sveikatą ir pranešęs, kad šiuo metu sveiksta.
„Pastaruoju metu visą dėmesį skyriau sveikatos problemai, kuri mane gerokai išvargino. Šiuo metu sveikstu. Jeigu kurį laiką nieko apie mane negirdėsite, tai nereiškia, kad JC jūsų nemyli – tiesiog laikausi gydytojų nurodymų“, – tuomet rašė jis.
Muzikinį kelią pradėjo nuo klasikinės gitaros
Johnas Christas, kurio tikrasis vardas buvo Johnas Wolfgangas Knollas, gimė 1965 metais Baltimorėje, Merilando valstijoje. Muzikiniu keliu jis pradėjo eiti dar gimtajame mieste, kur Peabody institute studijavo klasikinę gitarą.
1987 metais jis prisijungė prie Glenno Danzigo gotikinio pankroko grupės „Samhain“, kuri netrukus virto legendine amerikiečių sunkiojo metalo grupe „Danzig“.
Buvęs grupės kolega nesulaikė emocijų
Žinia apie Johno mirtį sukrėtė ir buvusius jo kolegas. Buvęs „Danzig“ bosistas ir pritariantis vokalistas Jerry Montano II socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu atsisveikinimu su muzikantu.
„Mano labai brangus draugas, vienas šauniausių ir nuostabiausių žmonių. Turėjo pačią geriausią širdį. Galėdavome kalbėtis valandų valandas. Negaliu sulaikyti ašarų. JC, mano broli“, – rašė jis.