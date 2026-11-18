Pranešama, kad prieš mirtį jis buvo praradęs sąmonę savo darbo kabinete, o į ligoninę atvežtas vyras netrukus mirė, skelbė riotimesonline.com.
Netektis
Tiksli jo mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.
Apie N. Tiangaye mirtį lapkričio 16 d. pranešė Centrinės Afrikos Respublikos naujienų portalas „Corbeau News“. Kitą dieną informaciją patvirtino ir leidinys „Journal de Bangui“.
Kaip skelbia „Corbeau News“, politikas mirė praėjus vos kelioms minutėms po atvykimo į ligoninę. Tuo metu aplinkybės, kuriomis jis sunegalavo savo darbo kabinete, dar nėra iki galo aiškios. Nežinoma ir tai, kiek laiko vyras buvo praradęs sąmonę iki tol, kol jam buvo suteikta medicinos pagalba.
N. Tiangaye buvo ne tik politikas, bet ir žinomas teisininkas, anksčiau vadovavęs šalies advokatūrai. Leidinio „Corbeau News“ teigimu, jis taip pat buvo vienas ryžtingiausių dabartinio šalies prezidento Faustin-Archange'o Touadéros priešininkų.
N. Tiangaye į politiką atėjo turėdamas teisininko ir žmogaus teisių gynėjo patirties. 2002 m. leidinys „The New Humanitarian“ jį pristatė kaip Centrinės Afrikos žmogaus teisių lygos pirmininką. „Journal de Bangui“ duomenimis, 2003 m. jis taip pat vadovavo Nacionalinei pereinamojo laikotarpio tarybai.
2013 m. sausio 17 d. N. Tiangaye buvo paskirtas šalies ministru pirmininku.
Vis dėlto 2014 m. sausio 10 d. pasitraukęs iš ministro pirmininko pareigų, N. Tiangaye ir toliau dalyvavo opozicijos veikloje. Jis priklausė Respublikonų blokui už Konstitucijos gynybą (BRDC) – opozicinių politinių partijų koalicijai, pasisakančiai prieš prezidento F. A. Touadéros vadovaujamą vyriausybę.
Po jo mirties BRDC pareiškė užuojautą politiko artimiesiems ir pagerbė jo ilgametę veiklą. Kaip cituoja „Journal de Bangui“, koalicija išreiškė pagarbą „kovos už tautą teisingumui“.