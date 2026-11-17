Pranešama, kad abi moterys jau kurį laiką sirgo, skelbė mirror.co.uk.
Išgyvena košmarą
Skelbiama, kad Rachel mirė ramiai, apsupta artimųjų. Vos po kelių valandų šeimą pasiekė dar viena skaudi žinia – mirė ir ledi Jennifer Morrow.
Po skaudžios netekties lordui Morrow pasipylė užuojautos žodžiai. DUP lyderis Gavinas Robinsonas teigė, kad visa partija yra sugniuždyta dėl jos pirmininką ištikusios nelaimės.
„Žodžiais neįmanoma nusakyti skausmo ir liūdesio, apėmusio visą mūsų partiją, išgirdus tragišką žinią, kad mūsų partijos pirmininkas lordas Morrow per kelias valandas neteko savo mylimos dukters Rachel ir brangios žmonos Jennifer“, – sakė jis.
Partijos vardu G. Robinsonas taip pat išreiškė nuoširdžią užuojautą visai šeimai.
„Demokratinės junionistų partijos vardu reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Maurice'ui, Rachel vyrui Johnui ir visoms Morrow bei Burrows šeimoms šiuo itin sunkiu metu.
Maurice'as Morrow daugeliui iš mūsų buvo tvirta atrama ir palaikymas sunkiomis gyvenimo akimirkomis. Dabar, išgyvenant juodžiausią gyvenimo valandą, mūsų eilė tapti jo atrama“, – teigė DUP lyderis.
Jis taip pat negailėjo gražių žodžių lordui Morrow, pabrėždamas, kad šis visą laiką palaikė savo žmoną ir dukrą, joms kovojant su ligomis.
„Jis demonstravo nepaprastą meilę ir stiprybę“, – sakė G. Robinsonas.
DUP lyderis pridūrė, kad lordo Morrow tikėjimas padėjo jam ištverti sunkų laikotarpį, tačiau dabar jo širdis plyšta iš skausmo.
„Žinau, kad gilus krikščioniškas tikėjimas padėjo jam ištverti tas sunkias dienas, tačiau taip pat suprantu, kad šiandien jo, kaip vyro, tėvo ir senelio, širdis plyšta iš skausmo.
Nėra tokių žodžių, kurie galėtų palengvinti tokios neįsivaizduojamos netekties skausmą. Tačiau Maurice'as ir jo šeima turėtų žinoti, kad juos palaikys daugybės draugų ir kolegų iš visos Šiaurės Airijos maldos“, – kalbėjo jis.
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