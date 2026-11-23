Anot jų, tai priklausys nuo to, kaip bus išspręsti klausimai, susiję su statutinių pareigūnų atlyginimais.
„Liko neišspręsti keli klausimai. Esminis yra statutinių pareigūnų atlyginimai. Mes norėtume aiškumo. Tai yra mūsų kertinis, finalinis prašymas, į kurį norėtume rasti sprendimą“, – po pirmadienį vykusios koalicinės tarybos sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius.
Jam antrino ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga.
„Mums vidaus reikalų sistemos darbo užmokesčio didinimas (...) bus vienas pagrindinių klausimų, nuo kurio mes nesitrauksime“, – teigė politikas.
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