„Tikrai galima daryti prielaidą, kad, pavyzdžiui, tie, kas važinėjo, kažkaip buvo paveikti kokiais nors būdais ir dėl to būtent toks sprendimas atsirado dėl Taivano atstovybės“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo J. Olekas.
Vis dėlto Seimo pirmininkas pabrėžė nenorintis tiesiogiai susieti politikų kelionių su sprendimu dėl atstovybės pavadinimo.
„Reikėtų pasižiūrėti, kas, kiek važiavo, kaip balsavo, bet iš principo aš esu šį klausimą valdyboje kėlęs ir, matyt, prie jo grįšime“, – sakė jis.
J. Olekas aiškino, kad valdyboje kelis kartus buvo iškėlęs klausimą dėl taisyklių, taikomų politikų komandiruotėms, kurias apmoka kviečiančioji pusė. Jo teigimu, reikėtų aiškiau reglamentuoti, kada tokios kelionės laikomos oficialiomis komandiruotėmis, o kada – privačiomis.
Kaip pavyzdį jis pateikė savo patirtį Europos Parlamente, kur, pasak jo, institucijos nariai į komandiruotes turėdavo vykti oficialiai siunčiami, o kitu atveju kelionę turėdavo deklaruoti kaip privačią ir patys už ją susimokėti.
Matoma pažanga santykiuose su Kinija
Kalbėdamas apie Lietuvos ir Kinijos santykių normalizavimą, J. Olekas teigė, kad diplomatinio atstovavimo atkūrimas iki tokio lygio, koks yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, būtų svarbus Lietuvai.
Pasak jo, šiuo metu vyksta kontaktai su Kinijos atstovais, keičiamasi pasiūlymais ir nuomonėmis, o pokalbiuose matoma pažanga.
„Yra susitikimai, yra informacija iš tų susitikimų ir aš sakyčiau, kad yra tam tikra pažanga tuose bendravimuose ir gal priartėsime ir prie sprendimo“, – kalbėjo J. Olekas.
Vis dėlto paklaustas, ar diplomatinius santykius pavyks normalizuoti iki metų pabaigos, Seimo pirmininkas konkretaus atsakymo nepateikė.
Jis pabrėžė, kad rezultatas priklauso ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo Kinijos sprendimų. Pasak politiko, anksčiau kontaktai buvo nutrūkę, o Lietuvos verslas ir gyventojai susidūrė su kliūtimis dėl vizų bei konsulinių paslaugų.
„Dabar tie kontaktai yra ir tas darbas vyksta. Ir aš manau, kad surasime sprendimo variantą ir rezultatas bus“, – sakė J. Olekas.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį paragino pasidomėti Lietuvos politikų kelionėmis į Taivaną, jų aplinkybėmis ir trukme. Šalies vadovo teigimu, tai padėtų geriau suprasti, kokie asmenys prisidėjo prie sprendimų dėl Taivaniečių atstovybės atidarymo Lietuvoje.
Prezidentas taip pat suabejojo, ar šios kelionės ir Lietuvos parodyta politinė valia davė apčiuopiamos ekonominės naudos.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad rugsėjį Užsienio reikalų ministerijos atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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