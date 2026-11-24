Laidoje situaciją komentavo socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Andriukaitis, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir konservatorė Giedrė Balčytytė.
Ar jūsų vertinimu ministras Kęstutis Budrys ir jo veikimas, siekiant normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, yra vertas interpeliacijos?
V. Andriukaitis: Pripažinti, kad buvusi valdančioji dauguma šiuo sprendimu padarė didžiulę klaidą, toje klaidoje pasilikti neverta. Kadangi atėjo nauja valdančioji dauguma ir jos rinkiminėse programose buvo aiškiai parašyti įsipareigojimai pakeisti šią klaidą ir žengti kitokį žingsnį į racionalius diplomatinius santykius, tai visiškai akivaizdu, kad ministras K. Budrys žengia teisingus žingsnius.
Dėl to visiškai aišku, kad opozicija, matydama, kad valdančioji dauguma ima taisyti jos padarytas klaidas, tikrai galės inicijuoti interpeliaciją.
Aš pritariu gerbiamo K. Budrio pasisakymui, kad interpeliacija yra labai geras instrumentas, kuris leistų dar plačiau paskleisti visuomenei dabartinę santykių su Kinija istoriją. Taip pat pateikti Europos Sąjungos dokumentus, taip pat pristatyti pasikeitusią situaciją, kaip reikėtų kartu derinti bendrą poziciją visos ES mastu. Tai yra neišpasakytai gera proga išanalizuoti visus aspektus, tiek tarptautinės diplomatijos, tiek politinio konteksto, tiek geopolitinių aspektų, tiek Lietuvos ekonomikos, užsienio politikos paskirties ir principų.
Aš džiaugčiausi, kad tokia interpeliacija būtų. Man jau teko būnant ministru turėti liberalų interpeliaciją dėl mano žingsnių, susijusių su 53-io Konstitucijos straipsnio įgyvendinimu sveikatos apsaugoje. Aš turėjau neišpasakytai gerą progą pateikti Lietuvai tas interpretacijas, kokios yra tikslios, o ne tas, kurias tuo metu teikė liberalų sąjūdis.
Visiškai akivaizdu, kad tai buvo mano didžiulis langas į viešąją opiniją, išnaudoti tą progą ir iš tiesų išdėstyti argumentus. Aš manau, kad K. Budrys turi puikių argumentų ir aš tiesiog skatinčiau, kad liberalai tą padarytų.
Ar esate ramus, kad jei ji įvyktų, ministras išsilaikytų savo kėdėje?
V. Andriukaitis: Šiuo atveju, kada opozicija inicijuoja interpeliaciją, tai labai mobilizuoja valdančiąją daugumą. Yra akivaizdu, kad čia bus tiktai galimybė kaip tik labiau išplėtoti temą ir atskleisti buvusios valdančiosios daugumos klaidas užsienio politikoje.
Kodėl jūsų manymu reikėtų imtis interpeliacijos?
V. Čmilytė-Nielsen: Tikrai ne karta liberalai ir kitos opozicinės partijos, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, ištiesdavo ministrui K. Budriui pagalbos ranką, tuomet, kai jis būdavo labiausiai puolamas savo koalicijos partnerių. Tą būtina fiksuoti. Kodėl mes tai darome? Todėl, kad ministras K. Budrys neabejotinai šitoje vyriausybėje, ankstesnėje vyriausybėje buvo vienas iš solidžiausių ministrų. Dabar irgi, neminint tos klaidos, kuri yra daroma, kalbant apie geopolitinius klausimus, jo laikysena yra nebloga.
Kalbant ne tiek apie Kinijos dalį, kiek apie spaudimą Taivanui ir apie siekį priversti Taivano atstovybę pakeisti pavadinimą arba apskritai išvaryti iš Lietuvos, mano vertinimu ir mūsų vertinimu, tai yra labai didelė klaida.
Kodėl tai yra klaida? Todėl, kad tai parodo Lietuvą, kaip labai nenuoseklią valstybę, kaip matuojančią savo bendradarbiavimą, ekonominį bendradarbiavimą, kultūrinį bendradarbiavimą su demokratijomis. Grynai per naudos čia ir dabar prizmę.
Norisi priminti, kad esame nedidelė valstybė labai pavojingame regione. Mes tikimės, kad demokratiniai mūsų sąjungininkai ir partneriai mus palaikys net tada, kai jiems finansiškai tai galbūt nebus labai naudinga. Perkelti viską į tokią plotmę yra, visų pirma, pavojinga mums patiems.
Sunku suvokti, kodėl šie žingsniai, konkrečiai kalbant apie Taivano atstovybę, yra daromi pradedant mūsų pirmininkavimą. Europos Komisija labai aiškiai deklaruoja, kad Kinija yra pavojus. Tą, beje, sako ir Valstybės saugumo departamentas. Kuomet ministras buvo atėję į liberalų frakciją, mano pirmasis klausimas buvo jam – kaip jis vertina Kinijos grėsmę, kuri yra deklaruojama saugumo departamento ataskaitose, o jis pats yra buvęs aukštas pareigūnas.
Sudėjus visus šiuos dalykus į vieną vietą, liberalų pozicija yra tokia – jei ministras sustos ir nedarys tos klaidos, tikrai neketiname jo versti iš pozicijos tik tam, kad padarytume kažkokį viešą opozicinį veiksmą. Tačiau, jei jis privers Taivaną pervadinti savo atstovybę arba išsikelti iš Lietuvos, kaip jau, beje, yra padaręs su Sviatlana Cichanouskaja, tuomet tikrai nebematome priežasčių jo ginti nuo jo paties koalicijos partnerių ir inicijuosime nepasitikėjimo procedūrą.
Ministras buvo iškviestas į konservatorių frakciją atsakinėti irgi į klausimus, susijusius su santykiais su Kinija ir Taivanu. Ar jus įtikino visi ministro atsakymai, ar jūs vis dėlto galvojate taip pat, kaip ir liberalai?
G. Balčytė: Deja, toks gan slogus įspūdis dėl to, kad panašu, kad ministras K. Budrys bet kokia kaina siekia išsaugoti savo postą. Netgi jo elgsena pastarųjų savaičių atrodo pakankamai neprofesionali. Savo rankomis padaryti šį klausimą labai svarbiu prioritetu, nors Vyriausybės programoje jis yra šimtas kažkuriuo punktu. Tai, kad tos diskusijos vidinės staiga tapo vidaus politikos labai svarbiu klausimu – neprofesionalaus veikimo yra rezultatas.
Kas man pasirodė gan įdomu, ką šiandien paminėjo ministras K. Budrys ir kas rodo, kad už žingsnius, kurių imasi, nenori prisiimti atsakomybės, nes minėjo, jog Taivano klausimą turėtų svarstyti Valstybės gynimo taryba. Beprecedentis turbūt būtų atvejis, kad toks klausimas būtų būtent šioje taryboje svarstomas ir kodėl Taivano klausimas turėtų ten būti svarstomas.
Jeigu Taivanas būtų grėsmė, tai galbūt galima būtų jį svarstyti tame formate. Kinijos klausimą būtų galima svarstyti, ar tai vis dar grėsmė, ar tai vis dar pagrindinis karo prieš Ukrainą įgalintojas, ar tai vis dar grėsmė mūsų strateginėms įmonėms ir panašiai. Akivaizdu, kad tai bandymas nusikratyti atsakomybės.
Kodėl reikėtų tai daryti? Turbūt tik vienu atveju, jeigu tikrai planuojama eiti tuo radikaliuoju keliu, kurį paminėjo ir gerbiama Viktorija – tiesiog siekti uždaryti atstovybę, jei Taivano atstovybė nesutiks, o panašu, kad nesutinka, pakeisti savo pavadinimo.
Visame šitame kalbėjime mes pamirštame pagrindinį dalyką. Kartais sugrįžtame, bet per retai. Reikia suprasti, kad pati Kinija nutraukė diplomatinius santykius su Lietuva. Pati savo iniciatyva.
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