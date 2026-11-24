„Naujausi duomenys rodo, kad būsto kainų augimas, trumpai paflirtavęs su net 20 proc. metinio tempo riba, jau pradeda lėtėti“, – antradienį centrinio banko NT konferencijoje kalbėjo M. Skuodis.
Jo teigimu, pastarųjų dvejų metų rinkos aktyvumą paskatino anksčiau dėl išaugusių palūkanų atidėta paklausa. Palūkanoms pradėjus mažėti, gyventojai sugrįžo į rinką, o kainų augimą papildomai skatino ir lūkesčiai, kad būstas ateityje brangs.
„Tolesnė rinkos raida priklausys nebe nuo atidėtos paklausos. Ją lems kiti pamatiniai veiksniai. Pajamos, palūkanos ir, svarbiausia, pamažu, bet užtikrintai didėjanti būsto pasiūla“, – sakė LB valdybos narys.
Kas trečias sandoris – investicinis
M. Skuodžio duomenimis, Lietuvoje apie trečdalis būsto sandorių yra investiciniai. Didžiuosiuose miestuose ši dalis siekia apie 40 proc., o kurortuose – dar daugiau.
„Investuotojai rinkai reikalingi. Jie prisideda prie privačios nuomos fondo plėtros, o be nuomos daliai gyventojų būtų sunku išsiversti. Tačiau tuo pat metu jie konkuruoja su pirmojo būsto pirkėjais ir mažina jiems prieinamą pasiūlą“, – teigė jis.
Anot M. Skuodžio, investuotojai į rinką aktyviau ateina kylant kainoms, o rinkai vėstant linkę pasitraukti, todėl dar labiau sustiprina būsto rinkos svyravimus. Atsižvelgdamas į šias tendencijas, LB šiemet sugriežtino skolinimo standartus investiciniam būstui.
„Investuotojai ateina tada, kai kainos kyla ir tikimasi, kad kils toliau, ir pasitraukia, kai rinka vėsta. Taip jie sustiprina tą patį ciklą“, – kalbėjo jis.
Būsto pasiūla išlieka pernelyg cikliška
Kita svarbi problema, pasak M. Skuodžio, yra netolygios būsto statybos. Kaip pavyzdį jis pateikė Vilnių – 2020–2022 metais sostinėje pastatyta apie 5 tūkst. būstų, o 2025 metais – tik apie 2 tūkst.
„Būsto plėtra Lietuvoje yra pernelyg ciklinė. Vienais metais statome daug, kitais gerokai mažiau“, – sakė LB valdybos narys.
Jo vertinimu, valstybė turėtų daugiau dėmesio skirti būsto pasiūlos didinimui, o ne papildomam paklausos skatinimui.
LB skaičiuoja, kad, valstybės biudžeto projekte numatyti papildomi 40 mln. eurų paramai būstui įsigyti galėtų kainas per metus padidinti maždaug 2–3 proc. punktais.
„Turime suprasti, kad ten, kur būsto pasiūla ribota, ypač regionuose, paklausą skatinanti parama tiesiog kursto kainų augimą ir ilgainiui kenkia įperkamumui“, – teigė M. Skuodis.
M. Skuodžio vertinimu, siekiant ilgalaikio būsto rinkos stabilumo, valstybės politika turėtų būti orientuota į nuoseklų pasiūlos didinimą, kad būsto statybos geriau atlieptų gyventojų poreikius.