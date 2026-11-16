Pokyčiai „Artea Asset Management“ – vadovu paskirtas Valentonis

R. Valikonis „Artea Asset Management“ komandoje dirba 8 metus ir iki šiol vadovavo Investicijų valdymo skyriui.
„Toliau dirbsime su ta pačia komanda bei pasiūlysime rinkai naujų investavimo idėjų išlaikydami tą patį atsakingą požiūrį į riziką“, – pranešime sako R. Valentonis.
Kandidatūrai pritarė Lietuvos bankas
V. Rūkas liks „Artea“ grupėje Investicinio komiteto nario pareigose.
R. Valentonis investicijų valdymo srityje dirba nuo 2008 metų, o prie „Artea Asset Management“ komandos prisijungė 2018 metais.
Nuo 2023 metų jis vadovavo įmonės Investicijų valdymo skyriui. R. Valentonis taip pat yra Vilniaus universiteto fondo Investicinio komiteto narys.
R. Valentonio kandidatūrai pritarė Lietuvos bankas (LB).
„Artea Asset Management“ valdo banko antros ir trečios pakopos pensijų fondus.