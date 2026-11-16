Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pokyčiai „Artea Asset Management“ – vadovu paskirtas Valentonis

2026-11-16 15:55 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 15:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Banko „Artea“ grupės turto valdymo įmonės „Artea Asset Management“ vadovu paskirtas Regimantas Valentonis, šiose pareigose pakeitęs Vaidotą Rūką, pirmadienį pranešė bendrovė.

Artea (bendrovės nuotr.)

Banko „Artea“ grupės turto valdymo įmonės „Artea Asset Management“ vadovu paskirtas Regimantas Valentonis, šiose pareigose pakeitęs Vaidotą Rūką, pirmadienį pranešė bendrovė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

R. Valikonis „Artea Asset Management“ komandoje dirba 8 metus ir iki šiol vadovavo Investicijų valdymo skyriui.

REKLAMA

„Toliau dirbsime su ta pačia komanda bei pasiūlysime rinkai naujų investavimo idėjų išlaikydami tą patį atsakingą požiūrį į riziką“, – pranešime sako R. Valentonis.

Kandidatūrai pritarė Lietuvos bankas

V. Rūkas liks „Artea“ grupėje Investicinio komiteto nario pareigose.

REKLAMA
REKLAMA

R. Valentonis investicijų valdymo srityje dirba nuo 2008 metų, o prie „Artea Asset Management“ komandos prisijungė 2018 metais. 

Nuo 2023 metų jis vadovavo įmonės Investicijų valdymo skyriui. R. Valentonis taip pat yra Vilniaus universiteto fondo Investicinio komiteto narys.

R. Valentonio kandidatūrai pritarė Lietuvos bankas (LB).

„Artea Asset Management“ valdo banko antros ir trečios pakopos pensijų fondus.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų