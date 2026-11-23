Štai žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika antrą kartą taps tėčiu. Šeimoje jau auga pirmagimė Liepa, kuri šiemet pradėjo lankyti pirmą klasę. Jau aišku, kad Liepa turės broliuką.
„Labai puikiai jaučiuosi. Aišku, labiau klausimas turbūt mamai, ne man. Man čia, aišku, daugiau džiaugsmo. Man, kaip tėčiui, kaip žemės ūkio ministrui, tai ypatingai svarbu, kad bus kas, tikėkimės, pratęs tai, ką mes pradėjome“, – naujienomis dalijosi K. Mažeika.
Praeities skeletai ir biudžeto svarstymas
O premjeras Mindaugas Sinkevičius neturi ko švęsti. Viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kad M. Sinkevičiaus daktaro laipsnio disertacija galimai buvo su plagiatu.
„Manau, labai nesmagi situacija. Aš sakydavau ir savo studentams: vieną kartą pabandžius pasukčiauti, vis tiek anksčiau ar vėliau tai išlenda. Šiek tiek nustebino, nes paprastai, kai žmogus eina į tokias pareigas, matyt, apie savo skeletus spintose pagalvoja. Tai tikrai ne laiku tas skeletas iškrito“, – komentavo Seimo narė Agnė Širinskienė.
Kol Seime – džiaugsmai ir vargai, vyksta labai svarbus dalykas. Parlamente buvo pristatytas biudžetas. Dėl to 15 dienų nevyko posėdžiai, seimūnai turėjo skaityti ir analizuoti svarbiausią metų projektą. Tačiau pasklido gandas, kad Petras Dargis susimaišė ir iš Šilalės atvažiavo į nevykstantį posėdį.
„Į Seimą? Ne, nebuvau, atrodo, atėjęs. Šįsyk nebuvau. Anąsyk kažkada buvau atėjęs į Seimą, nes maniau, kad bus posėdis. Esu kažkada susimaišęs, tikrai esu važiavęs į Seimą, buvo toks reikalas. Bet tai, atrodo, seniai, tą pavasarį buvo“, – sakė P. Dargis.
Vietoj darbo – kelionė į Berlyną
O Laura Asadauskaitė per susipažinimo su biudžetu dienas spėjo nulėkti į Berlyną. Apsipirkinėjo ir vaikščiojo po zoologijos sodą.
„Zoologijos parke buvome jau ne pirmą kartą, bet visą laiką, kai atvažiuojame į Berlyną, apsilankome. Nežinau, tai yra vienas iš galbūt gražiausių, įspūdingiausių dalykų, kalbant apie žvėrelius ir paukščius. Galima pamatyti įvairiausių šou. Iš tikrųjų ten visko yra: ir liūtų, ir žirafų, ir labai daug paukščių, papūgų. Žodžiu, tikrai siūlome, kas būnate Berlyne, apsilankyti, nes tikrai labai verta“, – pasakojo L. Asadauskaitė.
Laurai patinka vardiniai prekių ženklai, todėl Berlyne buvo paišlaidauta.
„Seimo narės atlyginimą palikote tose parduotuvėse, ar truputėlį reikėjo daugiau? – Na, šiek tiek daugiau palikome. Bet iš tikrųjų toks ir tikslas buvo – vis tiek atvažiuoti, sau pasidovanoti kažką gražaus ir šiaip gražiai praleisti laiką“, – sakė L. Asadauskaitė.
Zuoko pasipiktinimas ir artimas ryšys su Adamkumi
O Artūras Zuokas buvo nuskriaustas. Jo niekas nepakvietė į prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio jubiliejų, o buvusią žmoną Agnę – pakvietė.
„Aš neabejotinai noriu pasakyti, kad Agnė tikrai turėjo būti pakviesta ir gerai, kad tai įvyko. Kodėl motyvai buvo tokie – meras Benkunskas pakvietė žmoną, o manęs nepakvietė, – kaip sakoma, tegu istorija tai aiškinasi. Galbūt rinkimų kampanijos kontekste? Juk Agnė gerai pažinojo ir prezidentą, ir Almą.
Be to, ji buvo labai aktyvi, dirbo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fonde. Taigi, ką jau kalbėti, iš tų asmenų, kurie ten buvo, ji tikrai buvo viena iš tų, kuri turėjo būti pakviesta“, – komentavo A. Zuokas.
A. Zuokas ir V. Adamkus – ne šiaip prašalaičiai. Kadaise labai daug bendravo:
„Valdas Adamkus tuo metu mane nusivedė į kapines, kuriose buvo palaidoti žymūs Lietuvos išeivijos atstovai. Mes kaip tik buvome prie prezidento Kazio Griniaus kapo. Ir jis man papasakojo prie to kapo istoriją, kad jis buvo jo krikšto tėvelis. Nors žinau, kad yra ir kita versija – kad krikšto tėvelis buvo premjeras Valdemaras. Bet man jis papasakojo tą istoriją, aš ją puikiai prisimenu, man tai labai įstrigo.“
O be to, prezidentas yra A. Zuoko sūnaus krikšto tėtis.
„Ir kažkuriuo momentu Lietuvoje, gal prie vyno taurės ar prie jo mėgstamo kokteilio, pakalbėjome. Kaip tik man gimė sūnus. Sakau: „Prezidente, o negalėtume pakartoti istorijos? Ar priimtumėte ir nebūtų įžūlu iš mano pusės paprašyti tapti mano sūnaus Domanto krikšto tėveliu kartu su Alma?“ Ir prezidentas mielai sutiko. Turėjome gražią ceremoniją Onos bažnyčioje“, – pasakojo A. Zuokas.
Seimo narys vis dar saugo V. Adamkaus jam dovanotą vyno butelį:
„Kai gimė trečiasis vaikas, dukra Emilija, prezidentas apsilankė pas mus namuose. Tai buvo kaip tik vasario 19 diena, gerai datą prisimenu, nes ant butelio užrašyta. Prieš pat mano gimtadienį, kartu pagerbti ir trečią gimusį vaikelį. Padovanojo specialiai jam dedikuotą, išleistą žinomo Kalifornijos vyndario raudonojo vyno butelį su Valdo Adamkaus užrašu, ir aš jį išsaugojau.“
Daugiau įdomių istorijų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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