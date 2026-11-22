Tam pritarė 78 ir susilaikė 5 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš.
Kaip nurodė parlamento Informacijos ir komunikacijos departamentas, taip nacionaliniu lygiu patvirtintas šių metų gegužės 26 dienos ES Tarybos sprendimas dėl nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų europarlamentarų pavadavimo.
Štai ko siekiama
Sprendimu siekiama skatinti lyčių lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą politikoje.
„Šiame sprendime, siekiant lyčių lygybės ir skatinant moteris dalyvauti politikoje, nustatyta, kad nėščia arba pagimdžiusi Europos Parlamento narė ne ilgiau kaip tris mėnesius iki numatomo vaiko gimimo dienos ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius po vaiko gimimo gali įgalioti kitą Europos Parlamento narį balsuoti jos vardu“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Pasak jos, šios nuostatos taikymo tvarka bus detalizuota Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse.
Oficialius pranešimus apie sprendimo patvirtinimą jau yra pateikusios Danija, Bulgarija, Švedija, Graikija ir Liuksemburgas. Patvirtinimo procedūras baigė ir artimiausiu metu pranešimus pateiks Airija, Latvija, Estija, Prancūzija ir Rumunija.
Lietuva Europos Parlamente turi 11 atstovų, iš jų devynis vyrus ir dvi moteris.
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