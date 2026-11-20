Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė, Socialinių inovacijų fondo direktorė Audronė Kisielienė sako, kad Seimui siūlys priimti tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas.
„Siekiame, kad Rinkimų kodekse būtų įtvirtintas bent 40 proc. dalyvavimas rinkimuose vienos lyties atstovų, nustatant prioritetą kiekviename rinkimų sąrašo penketuke, dešimtuke“, – sakė ji penktadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje.
Vėsaitė: „Galima pabandyti dar kartą“
Pasak jos, taip pat planuojama parengti Lygių galimybių įstatymo pataisas, siūlančias suteikti įgaliojimus Lygių galimybių kontrolieriui stebėti, kaip įgyvendinamas nediskriminacijos principas politinėse partijose ir garantuojama lyčių lygybė.
Parlamentarė Birutė Vėsaitė pastebėjo, kad per ilgą savo politinę karjerą gal 4 kartus teikė iniciatyvą dėl kvotų įteisinimo rinkimuose, bet politinės valios neatsirado.
„Galima pabandyti dar kartą“, – sakė ji.
Parlamentarė taip pat pasidžiaugė, kad socialdemokratai turi 40 proc. kvotą ir sėkmingai ją naudojasi.
Penktadienį Seime vykusioje konferencijoje „Seimas kitaip“ jaunos moterys iš įvairių Lietuvos savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovės, politikės ir lyčių lygybės ekspertės aptarė moterų dalyvavimo politikoje galimybes, kliūtis ir galimus sprendimus.
Renginyje apie jaunų moterų įsitraukimą į politiką buvo pristatytos politinės lyderystės ugdymo iniciatyvos, atlikto tyrimo rezultatai, taip pat rekomendacijos dėl aktyvesnio moterų dalyvavimo politikoje.
Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro atstovė dr. Virginija Šidlauskienė pastebėjo, kad dalyvauti politikoje jaunas merginas skatina pilietinis ugdymas mokyklose, jaunimo organizacijos, savanorystė, mentorystė ir moterų lyderių pavyzdžiai, taip pat dalyvavimas vietos bendruomenės sprendimuose, tarptautinės jaunimo programos.
Kalbėdama apie atlikto tyrimo rezultatus ji sakė, kad problema – ne interesų trūkumas, o nepakankamas merginų ir jaunų moterų gebėjimas matyti save, priimančią sprendimus.
„Nepakankamai susiformavęs merginų ir jaunų moterų lyderystės identitetas: jos dar nepakankamai mato save kaip galinčias prisiimti lyderystę, atstovauti savo interesams ir dalyvauti priimant sprendimus“, – sakė V. Šidlauskienė, komentuodama atliktą tyrimą apie jaunų moterų ir mergaičių dalyvavimą savivaldoje, visuomeninėje ir politinėje veikloje.
Seime vykusi konferencija – projekto „Jauna // Politika“, skirto jaunų moterų politiniam aktyvumui skatinti, dalis. Renginio organizatorė ir projekto koordinatorė – Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO), projekto partneris – Socialinių inovacijų fondas (SIF). Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
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