Už skrydžių valdymą šalyje atsakinga bendrovė „Skeyes“ šeštadienį teigė, kad pirmadienį nuo 7 val. iki 21 val. vietos (nuo 8 val. iki 22 val. Lietuvos) laiku Belgijos oro uostuose ir oro erdvėje negalės teikti įprastų paslaugų.
„Numatomas darbuotojų skaičius neleis garantuoti saugaus reguliaraus oro eismo valdymo šiuo laikotarpiu. Todėl „Skeyes“ yra priversta laikinai sustabdyti atitinkamų paslaugų teikimą“, – pranešė bendrovė.
Pastaraisiais mėnesiais Belgijoje kilo ne viena streikų banga, nukreipta prieš ministro pirmininko Barto De Weverio pastangas per ateinančius kelerius metus sutaupyti 10 mlrd. eurų siekiant sumažinti didelį valstybės deficitą.
„Skeyes“ patikino, kad būtiniausios paslaugos avarinėms situacijoms ir kitiems saugumui užtikrinti svarbiems skrydžiams išliks prieinamos.
Tačiau Šarlerua oro uostas, svarbus pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ centras Europoje, pareiškė, kad dėl skrydžių vadovų streiko „visiškai sustos visi šalies oro uostai visai dienai“, o tai paveiks tūkstančius keleivių.
„Be oro eismo valdymo negali pakilti ar nusileisti joks lėktuvas“, – pabrėžė oro uostas, pasmerkęs, jo teigimu, „paskutinės minutės sprendimą“, turėsiantį „katastrofiškų pasekmių“.
Didžiausias šalies Briuselio oro uostas teigė, kad didžiąją dalį išvykstančių ir atvykstančių skrydžių „teks atšaukti“.
Flamandų konservatorius B. De Weveris jau kurį laiką veda ilgas derybas su koalicijos partneriais, siekdamas iki pirmadienio susitarti dėl naujo išlaidų mažinimo biudžeto.
Anksčiau šį mėnesį, koalicijai nesugebėjus pasiekti susitarimo, jis pasiūlė atsistatydinti.
Vis dėlto Belgijos karalius Philippe'as atsisakė priimti jo atsistatydinimą ir suteikė jam daugiau laiko sprendimui rasti.
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