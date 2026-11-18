„Tai ilgiausias ir didžiausias kada nors užfiksuotas kibernetinio šnipinėjimo atvejis prieš Bulgarijos administraciją“, – žurnalistams sakė skaitmenizacijos ministras Ivanas Vasilevas.
Programišiai gavo prieigą prie sistemų, kuriomis valstybės institucijos keičiasi dokumentais, ir pavogė duomenų, prilygstančių daugiau nei 62 mln. puslapių, sakė ministras.
Vis dėlto jis pridūrė, kad nėra jokių įrodymų, jog bent dalis šios informacijos būtų patekusi į „tamsųjį internetą“ („dark web“).
„Nustatėme, kad kelios tarptautinės programišių grupuotės prie Bulgarijos sistemų jungėsi nuo 2021-ųjų“, – sakė I. Vasilevas, nenurodydamas, iš kokių šalių jie veikė.
Pasak jo, pavogta informacija apėmė ir jautrius duomenis apie Bulgarijos valstybinių institucijų veiklą.
Byla perduota prokurorams, kurie tirs, ar pačios Bulgarijos institucijos nėra atsakingos dėl šio įsilaužimo.
„Šiame etape nėra įrodymų, kad būtų nukentėję Bulgarijos piliečių asmens duomenys“, – pridūrė I. Vasilevas.
Įsilaužimas
Įsilaužimas pastebėtas rugpjūtį, pasitelkus naujai įdiegtą vyriausybinių tinklų kibernetinio saugumo stebėsenos sistemą.
2021–2025 metais Bulgarija išgyveno nestabilių koalicinių vyriausybių ir pasikartojančių rinkimų laikotarpį.
2019-aisiais programišiai įsilaužė į Bulgarijos nacionalinę pajamų agentūrą (NRA) – šalies mokesčių inspekciją – ir pavogė didžiulę duomenų bazę su mokesčių, socialinio draudimo, pajamų bei kitais milijonų žmonių įrašais.
Tuomet užpuolikai dalį duomenų išsiuntinėjo Bulgarijos žiniasklaidos priemonėms el. paštu.
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