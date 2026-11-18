Apie 2.48 val. nakties Europą sudrebino žemės drebėjimas. Seisminis aktyvumas užfiksuotas Rumunijos Vrancea regione, vienoje seismiškai aktyviausių Europos vietovių.
Europoje įvyko žemės drebėjimas: perspėjimai pasiekė 17 valstybių gyventojus
Net 17 Europos šalių gyventojai gavo automatinių perspėjimo sistemų pranešimus apie žemės drebėjimą. Juose buvo nurodyta, kad seisminio įvykio stiprumas siekia 6,5 magnitudės.
Tačiau seismologams atlikus išsamesnę analizę paaiškėjo, kad žemės drebėjimo magnitudė siekė 5,6 – jis buvo silpnesnis, nei skelbta pirmuosiuose pranešimuose, tačiau vis tiek aiškiai juntamas.
Žemės drebėjimo epicentras buvo dideliame, maždaug 140 km gylyje. Tokie žemės drebėjimai juntami kur kas didesnėje teritorijoje nei negiliai vykstantys požeminiai smūgiai, todėl vibracijos buvo juntamos ne tik Rumunijoje, bet ir Moldovoje, Bulgarijoje bei Ukrainoje.
Nepaisant plataus perspėjimų masto, tarnybos nepranešė apie žuvusiuosius ar didelę infrastruktūros žalą.
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