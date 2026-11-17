Kaip pranešama, šia ataka buvo siekiama pasisavinti finansinius duomenis bei užkrėsti „Apple“ įrenginius.
Kaip skelbia leidinys „Cyber News“, programišiai įterpė kenkėjišką „JavaScript“ kodą į skaitmeninės platformos „Optimizely“, kuria stambios bendrovės naudojasi siekdamos pritaikyti interneto patirtį vartotojams, įrankius.
Iš viso taikiniu tapo maždaug 178 svetainės.
Štai ką ketino pavogti užpuolikai
Užpuolikai kėsinosi pavogti naudotojų kredito kortelių numerius, kriptovaliutą ir įkelti kodą į „Apple“ įrenginius tolesniam piktnaudžiavimui.
„Tarp nukentėjusiųjų – vieni lankomiausių portalų pasaulyje: „Zoom“, BBC, CNN, „Salesforce“, „GitLab“, „IKEA“, HSBC UAE, „Equifax“, „Air France-KLM“, „Ledger“ ir „Peacock“, – pirmadienį savo tinklaraštyje nurodė šį įsilaužimą pirmasis aptikęs saugumo tyrėjas Scottas Helme'as.
„Į užpuoliko (kriptovaliutų) pinigines buvo pervesta maždaug 7 040 JAV dolerių, ir visa tai įvyko apytikriai per devynias valandas (lapkričio) 16-ąją“, – teigė jis.
Didžioji dalis kenkėjiško kodo iš paveiktų svetainių jau pašalinta, pirmadienio įraše teigė S. Helme'as.
Platforma „Optimizely“ pranešime nurodė, kad „nustatė ir suvaldė saugumo incidentą, paveikusį dalį „Optimizely Web Experimentation“ klientų“.
„Pažeidžiamas kelias užblokuotas, įterptas kodas pašalintas, o su klientais susisiekta tiesiogiai“, – pridūrė bendrovė pranešime socialiniame tinkle „X“.
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