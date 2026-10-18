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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino gimtinėje – didžiausia ataka per visą karo laikotarpį: griaudėjo sprogimai, kilo juodų dūmų stulpai

2026-10-18 19:15 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-18 19:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiąnakt ukrainiečiai tūkstančiais dronų atakavo Vladimiro Putino gimtąjį miestą Sankt PeterburgąRusijos valdžia šią ataką vadina didžiausia per visą karo laikotarpį.

Šiąnakt ukrainiečiai tūkstančiais dronų atakavo Vladimiro Putino gimtąjį miestą Sankt PeterburgąRusijos valdžia šią ataką vadina didžiausia per visą karo laikotarpį.

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Iš karto buvo smogta keliems svarbiems infrastruktūros objektams: dega didžiausias naftos terminalas, degalų saugykla ir logistikos centras, apgadintas tiltas, o Kremliaus socialiniame tinkle „VKontakte“ prasidėjo dideli veiklos sutrikimai.

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Plačiau – TV3 Žinių reportaže.

Liepsnojo dalis miesto

Sankt Peterburgo gyventojai šiąnakt nuo 2 valandos ryto nemiega ir pro savo butų langus filmuoja, kaip šimtai ukrainiečių dronų liepsnomis paverčia iš karto kelis svarbius miesto infrastruktūros objektus.

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Pirmasis ukrainiečių smūgis dronais teko didžiausiam naftos eksporto terminalui. Tai vienas pagrindinių logistikos mazgų Baltijos jūroje, per kurį Kremliaus diktatorius V. Putinas saugo ir eksportuoja naftos produktus.

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Vietos gyventojai, filmuodami didžiulį gaisrą uosto teritorijoje, siuntė savo kruvinam prezidentui „karštą“ linkėjimą. Sankt Peterburgas jam turi ypatingą reikšmę – juk tai miestas, kuriame gimė diktatorius.

„Vkontakte“ patyrė sutrikimus

Nufilmuota ir kaip ukrainiečių dronas pataiko į tiltą, esantį už 4 kilometrų nuo uosto. Būtent per jį degalai gabenami į uostą.

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Naktį ukrainiečių taikiniu tampa ir socialinio tinklo „VKontakte“ duomenų centras. Jau dabar maskviečiai praneša apie didelius šio tinklo, kurį jau daugiau nei 10 metų visiškai kontroliuoja Kremlius, veiklos sutrikimus.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Miestą dengė juodi dūmai

Prieš aušrą juodų dūmų stulpai kyla ir virš didžiausio Sankt Peterburgo terminalo, kuriame laikomi degalai. Iš jo jie paskirstomi po visą regioną.

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Rusijos valdžia teigia, kad šiandieninė Ukrainos ataka prieš Sankt Peterburgą tapo didžiausia per visą karo laikotarpį, praneša, kad numušė 1 000 dronų. Tačiau kaip ten bebūtų – V. Putino kariuomenei nepavyko apsaugoti šio liepsnojančio bendrovės „Ozon“ logistikos centro sandėlio. Dūmų stulpai kyla virš 80 tūkstančių kvadratinių metrų ploto sandėlių.

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Sankt Peterburgo gubernatorius taip pat teigia, kad per ataką žuvo vienas žmogus, 15 buvo sužeisti: „Mes negalime išskristi iš Rusijos jau trečią dieną iš eilės“.

Nelengva ir rusams, norintiems iš šalies išvykti lėktuvu – dėl nuolatinių ukrainiečių dronų atakų keturiuose Maskvos oro uostuose vėluoja daugiau nei 150 skrydžių, dar kelios dešimtys jų apskritai buvo atšaukti.

Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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