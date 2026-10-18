Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galimo sabotažo taikiniu tapo „Starlink“ įrangą sauganti Lietuvos įmonė: Sinkevičius prakalbo apie įtarimus Rusijai

2026-10-18 12:46 / šaltinis: BNS / aut. / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. / Publikavo:
2026-10-18 12:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paaiškėjus, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį bandyta padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ ryšio įranga, premjeras šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu.

Galimo sabotažo taikiniu tapo „Starlink“ įrangą sauganti Lietuvos įmonė: Sinkevičius prakalbo apie įtarimus Rusijai
GALERIJA (12)

Paaiškėjus, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį bandyta padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ ryšio įranga, premjeras šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu.

REKLAMA
4

„Akivaizdu, jog buvo bandoma vykdyti ar tai sabotažą, ar tai kokią tai diversiją, nes čia yra jau matomi atsikartojantys veiksmai visoje Europoje. Konstatuotina, kad tai yra Rusijos hibridinio karo su diversijos elementais dalis“, – LRT radijui sakė Mindaugas Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

„Žinosime daugiau, kieno užsakymu, kaip viskas vyko ir kas užsakovas. Tikėtina, kad užsakovas jau iš anksto numanomas – tai yra Rusijos pusė“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Premjeras bandymą padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ įranga, sieja su Rusija 

Pasak premjero, įmonė užtikrina „Starlink“ devynių palydovinių antenų ryšį, kuriuo naudojasi Ukraina.

REKLAMA

„Buvo bandoma sudeginti tas palydovines antenas, valdymo bloką, rasti padegimo skysčiai įvairios talpos – nuo 5 iki 3 litrų ir 10 litrų kanistras“, – sakė M. Sinkevičius.

Premjeras tikisi, kad padegti „Starlink“ įrangą bandę asmenys bus greitu metu sulaikyti.

„Aš manau, kad asmenys, jų kiekis yra žinomas. Manau, kad informacijos platesnės yra žinoma, bet kadangi tyrimas vyksta, neverta turbūt labai ir negalima išplėsti žinojimo, kad nepakenktų. Aš tikiuosi, kad labai greitai bus supakuoti tie asmenys, kurie tuo užsiėmė“, – kalbėjo jis.

Vyriausybės vadovas pirmadienį kviečia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kuriame bus aiškinamasi dėl bandymo padegti Lietuvos įmonę, turinčią „Starlink“ įrangą, bei dėl į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
VIENAS MIGRANTAS YRA PER DAUG
VIENAS MIGRANTAS YRA PER DAUG
2026-10-18 12:52
Yra didelė tikimybė kad sabotažą bandė įvykdyti migrantai.
Karo atveju migrantai pranešinės mūsų karių koordinates, vykdys diversines užduotys, žudys lietuvius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų