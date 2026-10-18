Galimo sabotažo taikiniu tapo „Starlink“ įrangą sauganti Lietuvos įmonė: Sinkevičius prakalbo apie įtarimus Rusijai

„Akivaizdu, jog buvo bandoma vykdyti ar tai sabotažą, ar tai kokią tai diversiją, nes čia yra jau matomi atsikartojantys veiksmai visoje Europoje. Konstatuotina, kad tai yra Rusijos hibridinio karo su diversijos elementais dalis“, – LRT radijui sakė Mindaugas Sinkevičius.
„Žinosime daugiau, kieno užsakymu, kaip viskas vyko ir kas užsakovas. Tikėtina, kad užsakovas jau iš anksto numanomas – tai yra Rusijos pusė“, – pridūrė jis.
Premjeras bandymą padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ įranga, sieja su Rusija
Pasak premjero, įmonė užtikrina „Starlink“ devynių palydovinių antenų ryšį, kuriuo naudojasi Ukraina.
„Buvo bandoma sudeginti tas palydovines antenas, valdymo bloką, rasti padegimo skysčiai įvairios talpos – nuo 5 iki 3 litrų ir 10 litrų kanistras“, – sakė M. Sinkevičius.
Premjeras tikisi, kad padegti „Starlink“ įrangą bandę asmenys bus greitu metu sulaikyti.
„Aš manau, kad asmenys, jų kiekis yra žinomas. Manau, kad informacijos platesnės yra žinoma, bet kadangi tyrimas vyksta, neverta turbūt labai ir negalima išplėsti žinojimo, kad nepakenktų. Aš tikiuosi, kad labai greitai bus supakuoti tie asmenys, kurie tuo užsiėmė“, – kalbėjo jis.
Vyriausybės vadovas pirmadienį kviečia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kuriame bus aiškinamasi dėl bandymo padegti Lietuvos įmonę, turinčią „Starlink“ įrangą, bei dėl į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.
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Karo atveju migrantai pranešinės mūsų karių koordinates, vykdys diversines užduotys, žudys lietuvius.