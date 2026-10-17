Trumpas vėl sukėlė sąjungininkų pasipiktinimą: atsisakė pasakyti, kad karą pradėjo Putinas

Apie JK pajėgų dalyvavimą didelėse pratybose paskelbė gynybos sekretorius Wesas Streetingas, pirmą kartą nuo paskyrimo į šias pareigas lankydamasis JAV.
Britų kariai pratybose prisijungs prie Prancūzijos ir Vokietijos karių. Pratybomis siekiama užtikrinti, kad NATO pajėgos būtų pasirengusios teikti Ukrainai saugumo garantijas pasibaigus karui.
Tuo metu D. Trumpas sukėlė nesutarimų su JK ir kitais sąjungininkais, atsisakydamas pasakyti, kad V. Putinas pradėjo karą Ukrainoje.
D. Trumpas taip pat neigė JAV atsakomybę už itin svarbios palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo sutrikimus Ukrainoje, dėl kurių susilpnėjo šalies galimybės apsiginti nuo atakų.
„Ukraina yra priešakinė kovos už laisvę visame pasaulyje linija, todėl nepaprastai svarbu, kad ji įveiktų V. Putino agresiją. Vadovaudami Norinčiųjų koalicijai rengiamės taikai ir laisvei, kurių siekiame. Kitą mėnesį tūkstančiai karių dalyvaus didelėse pratybose Lenkijoje, kad būtume pasirengę padėti Ukrainai rengti karius ir atstatyti šalį po karo“, – Vašingtone sakė JK gynybos sekretorius W. Streetingas.
Pasak leidinio „The Times“, lapkričio mėnesį pratybose kartu su Lenkijos pajėgomis dalyvaus mažiausiai 1,5 tūkst. karių iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos.
Per pratybas bus imituojamas karių ir atsargų, tokių kaip maistas ir degalai, gabenimas. Surengti pratybas sutarta liepą vykusiame Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime.
JK ir dauguma kitų NATO narių aiškiai kaltina ir smerkia Kremlių dėl karo Ukrainoje, kurį 2022 m. pradėjo V. Putinas, įsakęs įsiveržti į kaimyninę šalį.
Tačiau paklaustas, ar nepamiršo, kad karą pradėjo Rusijos vadovas, D. Trumpas tiesiai neatsakė ir leido suprasti, jog viskas nėra taip paprasta.
„Aš žinau smulkmenas, suprantate, ir kada nors jas atskleisiu. Bet man rūpi tik vienas dalykas. Noriu, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.
Tai jis sakė išvykdamas iš Baltųjų rūmų į rinkimų kampanijos renginį Džordžijos valstijoje. Prieš tai D. Trumpas vėl užsipuolė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, teigdamas, kad „nėra didžiausias jo gerbėjas“ ir kad su juo sunkiau susitarti nei su V. Putinu.
Anksti šeštadienį D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti naujo sankcijų Rusijos ekonomikai paketo.
Prezidentas teigė, kad sankcijų netaikymas atitinka JAV nacionalinius interesus.
D. Trumpas anksčiau sakė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, ir teigė, kad neva V. Putinas labiau nori taikos susitarimo.
Tuo metu penktadienį Briuselyje vykusiame viršūnių susitikime dalyvavęs V. Zelenskis leido suprasti sutinkantis su prielaida, kad D. Trumpas jį verčia atpirkimo ožiu dėl smarkiai išaugusių degalų kainų. Degalai pabrango dėl karo Irane, kurį vasarį pradėjo JAV ir Izraelis.
Artėjant kitą mėnesį vyksiantiems svarbiems JAV kadencijos vidurio rinkimams, D. Trumpas dėl energijos kainų šuolio vis dažniau kaltina Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o ne naftos tiekimo iš Artimųjų Rytų per Hormuzo sąsiaurį sutrikimus.
Šios savaitės pradžioje per vizitą Londone V. Zelenskis apkaltino D. Trumpą išdavus Ukrainą, nes šis apribojo jos galimybes naudotis JAV gaminamais „Starlink“ terminalais, kurie itin svarbūs Ukrainos kariuomenei.
„Mes to nepadarėme. Mes nė kiek nesumažinome greičio“, – penktadienį pareiškė JAV prezidentas.
Santykiai dar kartą pašlijo po D. Trumpo susitarimo pirkti rusišką dyzeliną. Kritikai JAV ir užsienyje perspėja, kad taip bus finansuojama V. Putino karo mašina.
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