Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas vėl sukėlė sąjungininkų pasipiktinimą: atsisakė pasakyti, kad karą pradėjo Putinas

2026-10-17 13:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 13:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinės Karalystės (JK) kariai rengiasi dalyvauti didelėse karinėse pratybose Lenkijoje. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesutaria su sąjungininkais dėl karo Ukrainoje – jis atsisakė pasakyti, ar karą pradėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (18)

Jungtinės Karalystės (JK) kariai rengiasi dalyvauti didelėse karinėse pratybose Lenkijoje. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesutaria su sąjungininkais dėl karo Ukrainoje – jis atsisakė pasakyti, ar karą pradėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

REKLAMA
6

Apie JK pajėgų dalyvavimą didelėse pratybose paskelbė gynybos sekretorius Wesas Streetingas, pirmą kartą nuo paskyrimo į šias pareigas lankydamasis JAV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britų kariai pratybose prisijungs prie Prancūzijos ir Vokietijos karių. Pratybomis siekiama užtikrinti, kad NATO pajėgos būtų pasirengusios teikti Ukrainai saugumo garantijas pasibaigus karui.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu D. Trumpas sukėlė nesutarimų su JK ir kitais sąjungininkais, atsisakydamas pasakyti, kad V. Putinas pradėjo karą Ukrainoje.

REKLAMA

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpas taip pat neigė JAV atsakomybę už itin svarbios palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo sutrikimus Ukrainoje, dėl kurių susilpnėjo šalies galimybės apsiginti nuo atakų.

„Ukraina yra priešakinė kovos už laisvę visame pasaulyje linija, todėl nepaprastai svarbu, kad ji įveiktų V. Putino agresiją. Vadovaudami Norinčiųjų koalicijai rengiamės taikai ir laisvei, kurių siekiame. Kitą mėnesį tūkstančiai karių dalyvaus didelėse pratybose Lenkijoje, kad būtume pasirengę padėti Ukrainai rengti karius ir atstatyti šalį po karo“, – Vašingtone sakė JK gynybos sekretorius W. Streetingas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak leidinio „The Times“, lapkričio mėnesį pratybose kartu su Lenkijos pajėgomis dalyvaus mažiausiai 1,5 tūkst. karių iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos.

Per pratybas bus imituojamas karių ir atsargų, tokių kaip maistas ir degalai, gabenimas. Surengti pratybas sutarta liepą vykusiame Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime.

JK ir dauguma kitų NATO narių aiškiai kaltina ir smerkia Kremlių dėl karo Ukrainoje, kurį 2022 m. pradėjo V. Putinas, įsakęs įsiveržti į kaimyninę šalį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau paklaustas, ar nepamiršo, kad karą pradėjo Rusijos vadovas, D. Trumpas tiesiai neatsakė ir leido suprasti, jog viskas nėra taip paprasta.

„Aš žinau smulkmenas, suprantate, ir kada nors jas atskleisiu. Bet man rūpi tik vienas dalykas. Noriu, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

Tai jis sakė išvykdamas iš Baltųjų rūmų į rinkimų kampanijos renginį Džordžijos valstijoje. Prieš tai D. Trumpas vėl užsipuolė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, teigdamas, kad „nėra didžiausias jo gerbėjas“ ir kad su juo sunkiau susitarti nei su V. Putinu.

REKLAMA

Anksti šeštadienį D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti naujo sankcijų Rusijos ekonomikai paketo.

Prezidentas teigė, kad sankcijų netaikymas atitinka JAV nacionalinius interesus.

D. Trumpas anksčiau sakė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, ir teigė, kad neva V. Putinas labiau nori taikos susitarimo.

Tuo metu penktadienį Briuselyje vykusiame viršūnių susitikime dalyvavęs V. Zelenskis leido suprasti sutinkantis su prielaida, kad D. Trumpas jį verčia atpirkimo ožiu dėl smarkiai išaugusių degalų kainų. Degalai pabrango dėl karo Irane, kurį vasarį pradėjo JAV ir Izraelis.

REKLAMA

Artėjant kitą mėnesį vyksiantiems svarbiems JAV kadencijos vidurio rinkimams, D. Trumpas dėl energijos kainų šuolio vis dažniau kaltina Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o ne naftos tiekimo iš Artimųjų Rytų per Hormuzo sąsiaurį sutrikimus.

Šios savaitės pradžioje per vizitą Londone V. Zelenskis apkaltino D. Trumpą išdavus Ukrainą, nes šis apribojo jos galimybes naudotis JAV gaminamais „Starlink“ terminalais, kurie itin svarbūs Ukrainos kariuomenei.

„Mes to nepadarėme. Mes nė kiek nesumažinome greičio“, – penktadienį pareiškė JAV prezidentas.

Santykiai dar kartą pašlijo po D. Trumpo susitarimo pirkti rusišką dyzeliną. Kritikai JAV ir užsienyje perspėja, kad taip bus finansuojama V. Putino karo mašina.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Elonas Muskas ir Donaldas Trumpas SCANPIX
Skelbiama, kad Muskas pasiūlė Trumpui apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje (16)
Volodymyras Zelenskis SCANPIX
Karas Ukrainoje. Zelenskis perspėja apie Rusijos planus prieš žiemą: taikinyje – elektra ir šildymas (163)
Kirilas Dmitrijevas BNS Foto
Putino pakalikas skelbia apie naujus projektus su JAV (5)
Vladimiras Putinas | EPA nuotr.
Putinas: Rusija palei sieną Ukrainoje kuria saugumo zoną, dėl kurios nebus deramasi (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
jo
jo
2026-10-17 13:51
Galėtų koks žurnalistas užklausti kieno Krymas? Po atsakymo, tikėtina, trumpas taptų nepageidaujamu Lietuvoje :)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų