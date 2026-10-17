Sukasi pasaulis. Trumpą įsiutinęs Zelenskis, klastūnas Lukašenka ir blondinės Baltuosiuose rūmuose

Baltuosiuose rūmuose taip pat darbus pradėjo nauja D. Trumpo atstovė spaudai – 42-ejų metų Katie Zacharia. Po pirmosios spaudos konferencijos K. Zacharia turėjo teisintis dėl išsilavinimo, karjeros ir gyvenimo Kinijoje.
Apie tai ir incidentą Latvijos pasienyje bei kitas užsienio aktualijas tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ kalbėjosi tv3.lt žurnalistai Andrius Jakimčuk ir Ona Šniukštaitė.
Pirmoji spaudos konferencija sukėlė audrą internete
Baltuosiuose rūmuose dirbantys žurnalistai po pirmosios K. Zacharia spaudos konferencijos liko suglumę. CNN žurnalistė Kaitlan Collins pasakojo, kad spaudos konferencija truko tik 14 minučių, o K. Zacharia atsakė tik į trijų reporterių klausimus.
„Tai buvo visiškai neįprasta situacija, lyginant su kitomis šioje salėje vykusiomis spaudos konferencijomis“, – po spaudos konferencijos pasakojo žurnalistė K. Collins.
Po K. Zacharios debiuto internete pradėjo plisti vaizdo įrašai, kuriuose naujoji D. Trumpo atstovė spaudai nerišliai pristato informaciją arba nesugeba atsakyti į žurnalistų užduodamus klausimus.
Po kelių dienų K. Zacharia apie internautų kritiką kalbėjo „Fox News“ interviu. Pasak jos, iki spaudos konferencijos JAV prezidento spaudos atstove ji dirbo mažiau nei aštuonias valandas. Taip pat informaciją, kurią žurnalistams ji turėjo pristatyti antradienį, K. Zacharia gavo pirmadienį vakare. Kaip teigia K. Zacharia, ji „parodė viską, ką sugebėjo“.
Klausimai dėl teisininkės karjeros
Po fiasko Baltuosiuose rūmuose, žurnalistai ėmė gilintis į K. Zacharios praeitį. Pasirodo, kad teisininke žiniasklaidoje prisistatanti spaudos atstovė neišlaikė JAV advokatūros egzamino. Šis egzaminas būtinas, kad asmuo JAV galėtų dirbti advokatu.
Ketvirtadienį per neįprastai kritišką interviu „Fox News“ laidų vedėjas Seanas Hannity paklausė K. Zacharios, ar ji išlaikė egzaminą. Ji atsakė neigiamai, o vedėjui ėmus ją plačiau kamantinėti pripažino, kad daugiau jo nelaikė.
Penktadienį žiniasklaida pranešė, kad K. Zacharia penktadienį buvo atleista iš Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pareigų praėjus vos penkioms dienoms nuo darbo pradžios.
Apie tai ir D. Trumpo ir V. Zelenskio kivirčą bei neramumus Latvijos pasienyje laidoje buvo kalbama tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“. Laidos įrašą galite žiūrėti ir paspaudę ant šios nuorodos.
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