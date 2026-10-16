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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europa pripažino, kuo negali padėti Ukrainai

2026-10-16 14:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 14:06
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Europos Sąjungos (ES) lyderiai penktadienį svarstė, kaip sumažinti Ukrainos priklausomybę nuo palydovinio ryšio sistemos „Starlink“, naudojamos per karines operacijas. Kyjivas susidūrė su JAV priklausančios sistemos veikimo sutrikimais.

Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
GALERIJA (27)

Europos Sąjungos (ES) lyderiai penktadienį svarstė, kaip sumažinti Ukrainos priklausomybę nuo palydovinio ryšio sistemos „Starlink“, naudojamos per karines operacijas. Kyjivas susidūrė su JAV priklausančios sistemos veikimo sutrikimais.

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ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, atvykusi į ES viršūnių susitikimą, kuriame šiam klausimui bus skiriama daug dėmesio, pareiškė, kad Europa šiuo metu neturi alternatyvos Elono Musko bendrovės „SpaceX“ valdomai technologijai.

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„Starlink“ Ukrainai tikrai būtinas, ir, deja, artimiausiu metu Europa negali pakeisti šios sistemos“, – prieš derybas, kuriose dalyvavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakė K. Kallas.

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Ukraina naudoja karinę palydovinio ryšio sistemą „Starshield“ ryšiui mūšio lauke palaikyti, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotose teritorijose rengti ir dronų perėmėjams valdyti.

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Ji taip pat naudojasi civiline „SpaceX“ palydovinio ryšio sistema „Starlink“, bet ne puolamosioms operacijoms vykdyti.

Nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, E. Muskas ne kartą keitė savo poziciją dėl Ukrainos.

Šią savaitę Kyjivas pranešė apie „Starlink“ sistemos naudojimo apribojimus. E. Muskas pareiškė, kad už bet kokius sutrikimus atsakinga JAV vyriausybė, o ne jo bendrovė „SpaceX“.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Šiuos trūkumus reikia pašalinti kuo greičiau

K. Kallas sakė, kad Europos gynybos agentūra nustatė visus svarbiausius pajėgumus, kurių Europai trūksta ir kuriuos būtina sukurti. Pasak jos, šiuos trūkumus reikia pašalinti kuo greičiau.

Europos lyderiai taip pat pabrėžė būtinybę skubiai stiprinti savo pajėgumus.

„Starlink“ yra itin svarbus Ukrainai, kad ji galėtų kovoti ir atremti puolimą“, – žurnalistams sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas.

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„Mums prireiks laiko, kol turėsime tokius pačius pajėgumus. Jų jau turime, bet nepakankamai. Todėl tai strateginę reikšmę turinti problema, kurią šiandien turime aptarti“, – sakė A. Kulbergas.

V. Zelenskis dalyvavo ES lyderių derybose, per jas buvo svarstomi Ukrainos ir pačios Europos saugumo bei gynybos klausimai.

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Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas taip pat sakė su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ketvirtadienį aptaręs, kaip europiečiai galėtų netolimoje ateityje teikti daugiau tokio pobūdžio paslaugų.

Ukrainos pareigūnų teigimu, trečiadienį „Starlink“ interneto ryšys sulėtėjo, todėl kilo ryšio sutrikimų. Jie iškėlė prielaidą, kad dėl kai kuriuose „Starlink“ interneto terminaluose sumažėjusio ryšio greičio gali būti atsakingas Vašingtonas.

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Jungtinės Karalystės gynybos ministras Wesas Streetingas taip pat sakė ketvirtadienį aptaręs „Starlink“ problemą su kolega iš JAV Pete'u Hegsethu.

„Mums Jungtinėje Karalystėje kol kas neaišku, kas nutiko ir kodėl sutriko paslaugos teikimas. Tačiau mane nuramino tai, kad ryšys atkurtas. Tai man tiesiogiai patvirtino JAV gynybos sekretorius Hegsethas“, – penktadienį BBC sakė jis.

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