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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskiui – ES pažadas: „Gerbiamas Volodymyrai, galite mumis pasikliauti“

2026-10-16 12:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 12:03
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Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa patikino, kad Ukraina gali tikėtis tolesnės ES paramos, ir pabrėžė, kad dabar ne laikas švelninti sankcijas Rusijai.

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa (nuotr. Dainiaus Labučio)
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Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa patikino, kad Ukraina gali tikėtis tolesnės ES paramos, ir pabrėžė, kad dabar ne laikas švelninti sankcijas Rusijai.

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Tai jis pareiškė Briuselyje prieš prasidedant antrajai Europos Sąjungos valstybių narių lyderių susitikimo dienai, kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bendraudamas su žurnalistais, praneša „Ukrinform“.

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„Mūsų žinia prezidentui Zelenskiui labai paprasta: Europos Sąjungos parama Ukrainai išlieka tokia pat tvirta. Dabar ne laikas nutraukti paramą Ukrainai. Dabar ne laikas švelninti sankcijas Rusijai. Priešingai, atėjo laikas stiprinti mūsų paramą ir didinti spaudimą“, – pabrėžė A. Costa.

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Pasak jo, nepaprastai svarbu pasiekti, kad Rusija iš tikrųjų nutrauktų ugnį, atsisėstų prie derybų stalo ir karas būtų sustabdytas.

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„Dabar atėjo taikos, o ne karo tęsimo metas“, – pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas.

Kreipdamasis į V. Zelenskį, jis sakė: „Gerbiamas Volodymyrai, galite mumis pasikliauti – ne tik kalbant apie paramą karo metu, bet ir, svarbiausia, dėl jūsų ateities Europos Sąjungoje kaip jos narės.“

Jis priminė, kad neseniai, vykstant deryboms dėl stojimo į ES, buvo atverti dar du derybų skyriai. Pasak jo, šis procesas turi tęstis.

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„Noriu pagerbti jus ir jūsų parlamentą: net ir vykstant siaubingam karui, jūs toliau dirbate, vedate derybas, priimate sprendimus ir įgyvendinate reformas“, – pažymėjo A. Costa.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijai būtina daryti spaudimą

Kaip skelbta anksčiau, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha interviu „Ukrinform“ sakė, kad norint priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo, būtina daryti spaudimą ir didinti tolesnių karinių veiksmų kainą.

Tai galima pasiekti konkrečiomis priemonėmis: sankcijomis, įšaldyto turto panaudojimu, izoliacija ir prieigos prie atitinkamų technologijų ribojimu.

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