Ukrainos gyvenvietėje – avarinė situacija: žmonės sulaukė perspėjimų dėl cheminės medžiagos

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi gyvenvietės seniūnu Oleksandru Havriliuku.
Manevyčių gyventojų prašoma išlikti ramiems, būti budriems ir laikytis saugumo taisyklių. Kalbama apie galimą avarinę situaciją vienoje iš gyvenvietės įmonių.
Amoniakas – pavojinga, aštraus kvapo cheminė medžiaga. Ji gali sudirginti akis ir kvėpavimo takus, taip pat sukelti apsinuodijimą.
Srities karinė administracija papildė, kad per ataką prieš privačią įmonę „Agrofrukt LTD“ žuvo žmogus.
„Dar 8 žmonės buvo sužeisti. Šiuo metu gaisras lokalizuotas, tačiau dar neužgesintas. Padarinių likvidavimo darbai tęsiami“, – teigiama pranešime.
Avariniai elektros tiekimo atjungimai
Primename, kad spalio 16-osios naktį Rusija dronais smogė energetikos objektams keliose srityse, todėl daugelyje regionų pradėti avariniai elektros tiekimo atjungimai.
Luckas visiškai liko be elektros, o Kovelis – ir be vandens, nes dėl elektros tiekimo sutrikimo neveikė siurblinė.
Kaip pranešė „RBC-Ukraine“, per oro pavojų Lvivo mieste nugriaudėjo galingas sprogimas.
Vėliau Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis pranešė, kad oro gynyba numušė prie miesto artėjusį priešo droną.
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